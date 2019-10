Diretta Ascoli Pescara/ Streaming video DAZN: è quasi un derby (Serie B)

Ascoli Pescara, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, domenica 6 ottobre 2019, come posticipo che chiuderà il programma della settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Ascoli Pescara è quasi un derby e metterà di fronte due formazioni che hanno vissuto un inizio di campionato molto differente fra loro. L’Ascoli di Paolo Zanetti, nonostante la sconfitta a Cremona nello scorso turno, resta una delle migliori squadre finora, con il suo ottimo bottino di 12 punti che mette i bianconeri marchigiani ai piani altissimi della classifica del campionato cadetto. Molto diverso il discorso per il Pescara di Luciano Zauri, reduce dal pesante ko per 0-3 in casa con il Crotone: appena 7 punti per gli abruzzesi, la partenza è stata alquanto deludente e stasera sarà fondamentale evitare altri passi falsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Più che di diretta tv, per Ascoli Pescara dovremmo parlare di diretta streaming video. Niente di nuovo per gli appassionati di calcio: come tutte le partite di Serie B, anche il match dallo stadio Del Duca sarà infatti trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PESCARA

Nelle probabili formazioni di Ascoli Pescara, ecco che per i marchigiani di Paolo Zanetti si può disegnare di base il modulo 4-3-1-2. I possibili titolari sono Leali in porta e davanti a lui da destra a sinistra Pucino, Gravillon, Brosco e D’Elia; in mediana invece ecco il possibile terzetto composto da Padoin, Petrucci e Cavion, infine in attacco si può ipotizzare Ninkovic trequartista alle spalle del tandem composto da Ardemagni e Da Cruz. Luciano Zauri invece dovrebbe affidarsi al 4-3-3 ma dopo il tracollo casalingo contro il Crotone sono tanti gli interpreti in bilico. Come indicazione diamo Fiorillo in porta; difensori Zappa, Campagnaro, Bettella e Del Grosso; centrocampisti Machin, Kastanos e Memushaj; nel tridente Galano, Maniero e Cisco, ma non sono da escludere altri innesti in ogni reparto.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Ascoli Pescara, ecco che secondo le quote offerte da Snai sono favoriti per la vittoria i padroni di casa marchigiani. Infatti, il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale per il segno X fino a 3,15 e in caso di vittoria del Pescara ecco che chi avrà puntato sul segno 2 sarà ripagato 3,50 volte la posta in palio.



