Diretta Ascoli Pescara/ Streaming video Rai: debutti in panchina (Serie B)

Ascoli Pescara, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca, è l’anticipo che alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, aprirà il programma della decima giornata di Serie B. Un quasi derby tra due città geograficamente piuttosto vicine, la diretta di Ascoli Pescara attirerà l’attenzione soprattutto perché entrambe le formazioni vedranno il debutto in panchina dei loro nuovi allenatori, chiamati in settimana a sostituire i colleghi che sono stati esonerati dopo lo scorso turno di campionato. L’Ascoli si è affidato a Delio Rossi per sostituire Valerio Bertotto, mentre a Pescara al posto di Massimo Oddo è arrivato Roberto Breda: non succede spesso che nella stessa partita ci sia il debutto di due nuovi allenatori subentrati in corsa, è il segnale ovviamente di una stagione fin qui difficile per matchigiani e abruzzesi. L’Ascoli ha 5 punti in classifica e arriva dalla sconfitta di Venezia che è stata il capolinea per il precedente allenatore; stesso discorso per il Pescara con la sconfitta casalinga contro il Pordenone, anzi gli abruzzesi sono un gradino sotto in classifica, appena a quota 4 punti.

La diretta tv di Ascoli Pescara sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, essendo questo l’anticipo del venerdì sera della Serie B, trasmesso dalla Tv di Stato sul canale numero 57. La diretta streaming video di conseguenza raddoppierà: disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play, oppure per gli abbonati su Dazn, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie B. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Parlando delle probabili formazioni di Ascoli Pescara, è doveroso ribadire ancora una volta che sarà una partita particolare, con il contemporaneo debutto di entrambi gli allenatori. I marchigiani sono ormai abituati a una vera e propria girandola di allenatori negli ultimi anni, ma l’ennesimo cambiamento potrebbe essere una difficoltà in più per un gruppo che ha già problemi: Delio Rossi però ha infinita esperienza e dovrebbe per il momento dunque non fare eccessivi cambi nella struttura di gioco. Per quanto riguarda invece il Pescara, mister Roberto Breda fin da subito ha detto che “parlare di numeri” non era la sua priorità. Pochi cambi tattici allora, ma staremo a vedere chi avrà saputo avere il migliore impatto in termini di reazione del gruppo e personalità.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Ascoli Pescara in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa marchigiani: il segno 1 infatti è proposto a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno del Pescara.



