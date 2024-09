DIRETTA ASCOLI PIANESE (RISULTATO FINALE 1-0): LIVIERI NEGA IL PARI A MARSURA

Il secondo tempo inizia con Davide Marsura che prende il posto di Simone D’Uffizi. La Pianese si rende subito pericolosa: al primo minuto, proprio l’attaccante toscano intercetta un pallone mal gestito dai bianconeri, si invola in area e costringe Livieri a una parata straordinaria, deviando in angolo. Al 6′, Cozzoli dell’Ascoli prova il tiro, sfiorando il palo alla sinistra di Boer. Al 14′, Carrera effettua due sostituzioni: Bertini lascia il posto a Bando, mentre Alagna subentra a Adjapong, uscito per un infortunio. Al 24′, Livieri salva ancora la sua squadra con un’altra grande deviazione. Due minuti dopo, Tirelli subisce un infortunio muscolare e viene sostituito da Campagna. Al 43′, Carrera sostituisce Corazza con Caccavo. La partita termina dopo 6 minuti di recupero, con l’Ascoli che conquista la prima vittoria in questo campionato al Del Duca. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ASCOLI PIANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per seguire in diretta Ascoli Pianese, sarà necessario un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, è indispensabile aggiungere il pacchetto Calcio, che consente l’accesso ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

CI PROVA CORAZZA

Al 27′, Tirelli mette un cross per Corazza, ma la difesa toscana interviene in modo provvidenziale con Proietto, sventando il pericolo. Al 37′, Simeoni viene ammonito. Nei 3 minuti di recupero, Boccadamo tenta la conclusione su punizione, ma il tiro finisce abbondantemente fuori misura. Si va all’intervallo con i marchigiani in vantaggio di misura contro la Pianese. (agg. di Fabio Belli)

MIGNANI SPRECA!

Già dopo 2′ Ascoli in vantaggio, splendida conclusione in bello stile di Varone che scarica a rete un cross di Cozzoli. Fatica a reagire la Pianese, al 14′ D’Uffizi entra in ritardo su Boccadamo e diventa il primo ammonito tra i padroni di casa. Al 21′ gli ospiti potrebbero pervenire al pareggio ma Mignani, tutto solo in area di rigore, indugia al momento del tiro e si fa recuperare da Gaglioli. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Potrebbe sembrare che non esistano precedenti relativi alla diretta di Ascoli Pianese, in realtà le due squadre si sono già affrontate in un’edizione ormai storico a della Serie C contando quindi due partite prima di questa diretta. Come finirono questi match? Netto vantaggio dei marchigiani che infatti vincono l’esiguo storico di partite per 2 a 0. Meglio dunque passare ad un confronto economico grazie al sito di Transfermrkt. I bianconeri hanno un vantaggio a livello di bilancio apri a 4 milioni, un’età media 23,5 anni.

Sono però tutti giocatori che hanno già militato in questo campionato tra cui svetta con un cartellino di Livieri, il portiere in prestito infatti vale la bellezza di 300 mila euro. Passando alla Pianese invece ha una rosa ancor più giovane ( 22 anni di media) e un bilancio di 2,5 milioni. Il più costoso tra le fila della neopromossa è Infragoli, difensore centrale dal valore di 200 mila euro. Sembra una partita abbastanza equilibrata ma che tende leggermente verso l’Ascoli, sarà così? Scopriamolo insieme in questa diretta di Ascoli Pianese! (agg. Gianmarco Mannara)

ASCOLI PIANESE: UN MATCH INTERESSANTE!

Al Del Duca l’atmosfera è calda perché sta per cominciare la diretta Ascoli Pianese, incontro che chiude il lunedì di Serie C con la seconda giornata. Questa sfida ha le lancette fissate per le 20,45 di oggi 2 settembre. Uno scontro che sulla carta sembra già indirizzato, dopotutto i marchigiani lottano per una promozione che potrebbe verosimilmente avvenire tramite i playoff, mentre gli ospiti sono stati appena promossi in Serie C e hanno l’obiettivo di mantenere questa categoria anche per la prossima stagione.

Tutte e due però vengono da un pareggio alla prima di campionato, i bianconeri si sono fermati contro la Spal fuori casa per 2-2, partita pirotecnica che ha mostrato un po’ il lato negativo del carattere dei giocatori marchigiani. Passando invece alla Pianese, loro hanno pareggiato contro il Perugia per 3-3. Un pari di lusso quindi che ha dimostrato la voglia della squadra di lottare su ogni pallone.

DIRETTA ASCOLI PIANESE STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Cosa ci dicono le probabili formazioni sulla diretta Ascoli Pianese? Chi potrebbe decidere questo match? Per l’Ascoli sarà importante il contributo del tandem Corelli e Corazza che ha ben figurato nel precedente match: due gol e due assist insieme per i due giocatori. Senza contare sulla fascia Cozzoli che da una grossa mano in entrambi le fasi del gioco.

Passando invece agli ospiti, abbiamo la Pianese che può vantare un braccetto moderno come Polidori, giocatore che si stacca spesso dalla linea difensiva per creare superiorità numerica in mezzo al campo. Oltre lui, impossibile non citare Falleni che sulla trequarti sa liberare dei destri insidiosi da fuori area.

ASCOLI PIANESE, LE QUOTE

Ultima analisi riservata alle quote della diretta Ascoli Pianese, il sito di riferimento è quello della Snai che mette il segno 1 a 1,56. L’Ascoli è dunque la favorita assoluta di questo match, mentre invece gli ospiti vincenti sono con il segno 2 che è stato fissato a 5,3. Il pareggio è quotato a 3,7.