Diretta Ascoli Pianese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la prima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA ASCOLI PIANESE (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le squadre di Ascoli e Pianese sono tornate negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0. Il cronometro scorre ed arriva un altro botta e risposta fra gli ospiti ed i padroni di casa all’11’ con Bellini ed al 12′ con Del Sole. Di nuovo Proietto manca il bersaglio di testa al 16′ ed i marchigiani sfiorano il gol con D’Uffizi al 20′ così come Alagna non sfrutta un passaggo al 31′. Nemmeno Corazza ha più fortuna infine al 37′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA ASCOLI PIANESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In Italia sarà possibile vedere in televisione la diretta Ascoli Pianese grazie a Sky, che la trasmetterà sui canali Sky Sport Mix e Sky Sport 253. La gara sarà disponibile anche in streaming utilizzando l’applicazione Sky Go per guardare l’evento ovunque vi troviate.

PRIME BATTUTE DI GARA

Nelle Marche la partita tra Ascoli e Pianese è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle prime battute dell’incontro gli ospiti ci provano subito in acrobazia con Proietto al 3′ incappando però nella parata di Vitale ed i padroni di casa replicano all’8′ con un tiro largo non di molto firmato da Silipo. Le formazioni ufficiali:

ASCOLI (4-2-3-1) – Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, D’Uffizi; Silipo, Del Sole, Milanese; Corazza. A disposizione: Barosi, Odjer, Ndoj, Carpani, Chakir, Oviszach, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Gagliardi. Allenatore: Francesco Tomei. PIANESE (3-5-2) – T. Bertini; Ercolani, Chesti, Masetti; Sussi, Proietto, M. Bertini, Vigiani, Martey; Bellini, Peli. A disposizione : Zambuto, Porciatti, Amey, Ongaro, Gorelli, Tirelli, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Xhani. Allenatore: Alessandro Birindelli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta di Ascoli Pianese è uno tra i confronti più recenti del panorama calcistico italiano, ma non per questo privo di spunti. Le due squadre si sono affrontate solo due volte tra il 2024 e il 2025, con un bilancio favorevole ai marchigiani: una vittoria e un pareggio, entrambi arrivati in casa. Il primo successo risale al 2 settembre 2024, con un 1-0 che ha segnato il debutto assoluto tra i due club. La seconda sfida, giocata a inizio 2025, si è conclusa in parità (1-1), segno che la Pianese sta colmando il gap, almeno sul piano del campo. Se però si guarda al lato economico, il distacco tra le due realtà resta piuttosto netto.

L’Ascoli può contare su una rosa dal valore di circa 6,3 milioni di euro, composta da una trentina di giocatori, mediamente esperti (età attorno ai 23-24 anni) e con una componente straniera contenuta, intorno al 13%. Dall’altra parte, la Pianese si presenta con una rosa più giovane e leggera, valutata attorno ai 2,8 milioni di euro e con una media d’età di poco superiore ai 22 anni. Curiosamente, la squadra toscana ha una percentuale più alta di stranieri, sintomo forse di una strategia più orientata alla ricerca di talenti emergenti. (agg. Gianmarco Mannara)

SI RIPARTE ALLO STADIO DEL DUCA

Presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca va in scena la diretta Ascoli Pianese dalle ore 18:30 di sabato 23 agosto 2025. I marchigiani ospitano i toscani in quello che è il primo impegno ufficiale della stagione per entrambe le compagini se si parla della Serie C 2025/2026.

Tutte e due le formazioni bianconere hanno infatti già affrontato il primo turno della Coppa Italia di categoria nello scorso weekend, ottenendo risultati differenti.I padroni di casa sono infatti riusciti ad imporsi in trasferta contro il Pineto spuntandola ai calci di rigore e qualificandosi così al turno successivo.

Gli ospiti sono invece stati sconfitti sul campo del Giugliano per 4 a 1 ed hanno chiuso prematuramente la loro avventura nel torneo. Sia l’Ascoli che la Pianese avevano però chiuso la stagione precedente rimediando un KO rispettivamente in casa contro il retrocesso Legnago Salus e sempre tra le mura amiche ma contro l’Arezzo.

DIRETTA ASCOLI PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizzando quelle che sono le probabili formazioni della diretta Ascoli Pianese andiamo a riprendere gli schieramenti visti in Coppa Italia Serie C di qualche giorno fa. La squadra allenata da mister Tomei potrebbe dunque ripresentarsi in campo dall’inizio con il modulo 4-2-3-1 e schierare Vitale in porta, Guiebre, Nicoletti, Curado, Alagna in difesa, Milanese, Bando in mediana, Silipo, Gagliardi e D’Uffizi sulla trequarti a supporto di Corazza. Non sono da escludere cambiamenti invece per l’undici di mister Birindelli con Tommaso Bertini fra i pali, Simeoni, Ercolani, Bellini, Chesti, Sussi, Vigiani, Marco Bertini, Masetti, Proietto e Martey.

DIRETTA ASCOLI PIANESE, LE QUOTE

Si prospetta una partita abbastanza equilibrata la diretta Ascoli Pianese a giudicare dalle quote fornite dai bookmakers alla vigilia del calcio d’inizio. Stando per esempio a quanto offerto da Zonagioco.it, i padroni di casa sono leggermente in vantaggio rispetto agli ospiti visto che la loro vittoria viene pagata a 2.42 mentre il segno 2 e quindi il successo dei toscani è fissato a 2.66. L’agenzia ritiene invece che il pareggio sia l’esito meno probabile, con l’x quotato infatti a 3.00.