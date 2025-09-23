Serie C, Diretta Ascoli Pineto, streaming video tv: i due club si erano già sfidati in Coppa Italia Serie C con la vittoria bianconera (23 settembre 2025)

DIRETTA ASCOLI PINETO, REMAKE DI COPPA

Un inizio di campionato che non si può far altro che descrivere come positivo quello delle due squadre che si affronteranno in occasione della diretta Ascoli Pineto di martedì 23 settembre 2025 alle ore 20:45 presso il Del Duca.

L’Ascoli ha subito ben zero gol in cinque partite, risultato che ha portato a tre vittorie contro Ternana, Perugia e Livorno (tutte in trasferta) e due pareggi tra le mura amiche con Pianese e Juventus U23 per un totale di 11 punti.

Il Pineto è a quota 8 avendo perso l’ultimo con la Juventus U23 dopo due successi con Guidonia e Campobasso più altrettanti pregi con Vis Pesaro e Pontedera. Il destino ha voluto che Ascoli e Pinto già hanno avuto uno scontro diretto questa stagione ovvero il primo turno di Coppa Italia Serie C con vittoria dell’Ascoli ai rigori.

DOVE VEDERE DIRETTA ASCOLI PINETO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Ascoli Pineto potrete farlo grazie all’abbonamento Sky pacchetto Sport. Invece la diretta streaming è offerta dall’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PINETO

L’Ascoli giocherà con il modulo 4-2-3-1 cn Viale in porta, difesa a quattro composta da Alagna, Nicoletti, Curado e Guiebre. In mediana Milanese e Damiani con Del Sole, Rizzo Pinna e D’Uffizi alle spalle dell’unica punta Gori.

Il Pineto invece si disporrà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Tonti, protetto da Borsoi, Capomaggio, Postiglione e Serbouti. Le due mezzali saranno Schirone e Lombardi con Germinario in cabina di regia. In attacco Bruzzaniti, D’Andrea e Mastropietro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ASCOLI PINETO

La squadra favorita a vincere questo incontro è l’Ascoli a 1,77 contro il successo del Pineto a 4.80 con il pareggio a 3.25. Gol e No Gol rispettivamente a 2.18 e 1.58.