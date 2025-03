Diretta Ascoli Pineto, ospiti con l’obiettivo playoff

La diretta Ascoli Pineto sarà valida per la trentesima giornata del girone B di Serie C e vedrà la sfida tra due squadre che hanno avuto percorsi differenti lungo tutta la stagione e che ora stanno lottando per opposti obiettivi, i padroni di casa hanno avuto un’annata difficile fino a qui con molti alti e bassi tanto da rischiare di rientrare nella zona playout, ad oggi sono quattordicesimi con 33 punti e arrivano dopo una sconfitta 2-1 in casa del Perugia.

Gli ospiti invece hanno disputato una stagione nettamente migliore e ora sono in lizza per un posto nei playoff per giocarsi la promozione nella prossima stagione, hanno guadagnato 42 punti e sono ottavi in classifica, si presentano alla sfida dopo la vittoria 1-3 in trasferta con il Campobasso.

Diretta Ascoli Pineto in streaming video, dove vederla

Per seguire la diretta Ascoli Pineto delle 17.30 sarà necessario che tutti i tifosi e gli interessati abbiano sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport, si potranno poi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 253), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Ascoli Pineto, probabili formazioni

Per la partita dello Stadio Cino e Lillo Del Duca i padroni di casa potrebbero scendere in campo con il 4-3-3 scelto dal mister Mirko Cudini nell’ultima partita con Livieri in porta, Alagna e Adjapong gli esterni bassi con D’Amore e Piermarini i difensori centrali a completare la linea, Carpani, Odjer e Varone in mezzo al campo, tridente offensivo formato da Marsura e Silipo sulle fasce e Corazza riferimento centrale. Gli ospiti saranno schierati a specchio con un 4-3-3 dal mister Ivan Tisci con Tonti tra i pali, Borsoi, Ingrosso, De Santis e Hadziosmanovic in difesa, Germinario, Amadio e Schirone i tre centrocampisti, Tunjov e Chakir gli esterni offensivi con Gambale punta centrale.

Ascoli Pineto, pronostico finale

La diretta Ascoli Pineto è una sfida che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito con la squadra ospite che per via del suo migliore piazzamento in classifica e dello stato di forma positivo delle ultime partite dovrebbe riuscire a portare a casa i 3 punti mettendo ancora di più in difficoltà la squadra di casa che si avvicinerebbe alla zona playout. Allo stesso modo i bianconeri hanno un disperato bisogno di punti per mantenere la loro posizione e questo potrebbe portarli a giocare una partita più attenta in fase difensiva cercando di non subire gol e senza sbilanciarsi troppo, cercando di portare a casa un pareggio che sarebbe altrettanto importante in vista della classifica.