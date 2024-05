Diretta/ Ascoli Pisa (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (Serie B, 10 maggio 2024)

DIRETTA ASCOLI PISA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Ascoli Pisa stiamo per scoprire se la squadra marchigiana retrocederà in Serie C oppure riuscirà quantomeno a guadagnare il playout, visto che purtroppo lo scenario non indica niente di meglio. Massimo Carrera, chiamato ad allenare la squadra a metà marzo, ha fatto qualcosa: ha battuto Lecco e Ternana, importantissima soprattutto la vittoria del Liberati contro una diretta concorrente che in virtù di quel risultato può ancora essere scavalcata in classifica, ma purtroppo nel turno infrasettimanale che è seguito è arrivato il ko interno contro il Cosenza.

Da buon difensore Carrera ha se non altro blindato la sua difesa, che per quattro partite consecutive non ha subito gol; purtroppo l’attacco senza Pedro Mendes soffre e infatti in quella striscia è arrivato un triplo 0-0 che non ha migliorato più di tanto la situazione. Adesso però l’Ascoli crede se non altro nella possibilità di garantirsi lo spareggio, visto che l’avversaria di oggi non ha obiettivi rimasti: mettiamoci allora comodi e stiamo a vedere quello che ci racconterà il terreno di gioco dello stadio Del Duca, dove finalmente la diretta di Ascoli Pisa sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

ASCOLI PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Molti modi per seguire la diretta di Ascoli Pisa, basti pensare che sarà disponibile su Sky previo l’acquisto del pacchetto Calcio, mentre per i più Smart con el stesse modalità sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv. Sempre in ottica streaming, anche su Dazn sarà possibile seguire questo match.

TESTA A TESTA

Le partite giocate in precedenza della diretta Ascoli Pisa sono ben 22 e iniziano nella stagione 1982/1983. La prima Ascoli Pisa risale proprio a quella stagione – 26 settembre 1982 – quando la partita terminò con un pareggio per 2 a 2 tra le due squadre. Dalla stagione 2019/2020 ad oggi, la sfida tra Ascoli e Pisa si è sempre giocata per un totale di nove partite giocate di cui tre vinte dai marchigiani e cinque in favore dei toscani con un solo pareggio maturato l’1 novembre 2021.

L’ultima Ascoli Pisa giocata in Serie B è terminata con un 2 a 1 in favore dei padroni di casa capaci di vincere con le reti di Pedro Mendes e Marsura. La partita di andata giocata il 23 dicembre scorso, invece, è terminata con un risultato favorevole per il Pisa che è stato capace di vincere per 1 a 0 un match deciso dalla rete di Jan Mlakar al termine di una partita molto equilibrata. Per sperare nella salvezza l’Ascoli dovrà riuscire a ribaltare portare a casa i tre punti sperando in risultati favorevoli dagli altri campi. (Agg. di Andrea Marino)

IN GRANDE EQUILIBRIO!

Siamo arrivati alla fine della regular season di Serie B con la 38esima giornata che mette di fronte la diretta di Ascoli Pisa, che inizierà oggi 10 maggio 2024 alle ore 20,30. L’Ascoli è in una situazione delicata e deve assolutamente vincere questa partita per avere una possibilità di evitare i play-out. I marchigiani arrivano a questo match con una vittoria nelle ultime cinque partite e un pareggio per 2-2 contro il Palermo.

Dall’altra parte del campo invece, il Pisa non ha particolari motivazioni di classifica in questa ultima giornata, ma arriva comunque da un pareggio per 2-2 contro il Sudtirol. Vedremo se giocheranno sempre i titolarissimi di Aquilani oppure se farà un po’ di turnover per mettere qualche giovane di belle speranze.

ASCOLI PISA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo dunque a valutare le probabili formazioni della diretta Ascoli Pisa. I marchigiani devono fare risultato, da valutare se Massimo Carrera intenda confermare il giovane Tarantino davanti a tutti perché potrebbe sostituirlo con il più esperto Nestorovski, sulla trequarti invece se la gioca Pablo Rodriguez (con Zedadka, confermato invece Caligara reduce dalla doppietta di Palermo). A centrocampo ecco il tandem Di Tacchio-Valzania naturalmente confermato, Falzerano agirà nuovamente da esterno a destra e occhio alla possibilità che Adjapong venga dirottato titolare a sinistra.

Può fare turnover Alberto Aquilani, per esempio con Idrissa Touré e De Vitis in mezzo al campo o ancora con Beruatto da terzino sinistro, anche perché Calabresi è squalificato e quindi Barbieri potrebbe tornare a destra. Loria tra i pali è in ballottaggio con Nicolas, davanti invece Bonfanti può lasciare la sua maglia a Moreo o Torregrossa e occhio anche alle soluzioni Lisandru Tramoni e Masucci, davanti il Pisa potrebbe presentarsi con una soluzione prettamente offensiva essendo che questa partita ormai non conta più.

ASCOLI PISA, LE QUOTE

Analizziamo anche le quote relative alla diretta di Ascoli Pisa, dove il segno 1 viene messo dalla Snai con un 2,7 mentre il suo opposto è a 2,5. Il pareggio infatti si prende la quota più bassa essendo il risultato più probabile_ è fissato a 2.











