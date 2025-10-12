Diretta Ascoli Pontedera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA ASCOLI PONTEDERA (RISULTATO 0-0): VIA, PARTITI!

Inizia la diretta Ascoli Pontedera con il risultato che in questo momento, arrivati al 25esimo minuto, è saldo sullo 0-0. Al decimo occasione per i padroni di casa con Rizzo Pinna che conclude senza trovare lo specchio della porta.

Al 14esimo ci prova invece D’Uffizi che col mancino trova la respinta di Biagini che mette in angolo. Al minuto 24 ancora Ascoli con D’Uffizi che nuovamente mette in apprensione il Pontedera con un tiro interessante. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ASCOLI PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso vediamo un po’ di dati prima di immergerci nella diretta di Ascoli Pontedera, in questo modo avremo una globalità sui trend portati in campo dalle due squadre e capiremo chi riuscirà a portare a casa il match. L’Ascoli vive un ottimo momento, grazie a una manovra fluida e a un pressing alto che costringe gli avversari a sbagliare (12 recuperi palla medi nella metà campo offensiva). I bianconeri producono 1,7 xG a partita e segnano con regolarità, ma devono migliorare in fase difensiva: solo 1 clean sheet nelle ultime 6 gare.

Il Pontedera, al contrario, costruisce poco ma con grande cinismo: 10 tiri medi, 1,1 xG e un’eccezionale precisione realizzativa (24% di conversione sui tiri nello specchio). Tuttavia, la squadra toscana soffre i ritmi alti: subisce il 68% dei gol dopo il 60° minuto. Match che promette spettacolo, con l’Ascoli che cercherà di imporre il ritmo e il Pontedera pronto a colpire nelle ripartenze o sulle disattenzioni difensive bianconere. Passiamo adesso al commento live del match in diretta tra Ascoli e Pontedera, finalmente si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA ASCOLI PONTEDERA IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta Ascoli Pontedera vi dovrete rivolgere ai canali di Sky Sport in abbonamento, la diretta streaming video sarà invece su Now Tv.

ASCOLI PONTEDERA: MARCHIGIANI PER LA VETTA!

Per la diretta Ascoli Pontedera saremo in campo allo stadio Del Duca alle ore 17:30 di domenica 12 ottobre, questa partita rientra nella nona giornata per il girone B di Serie C 2025-2026 e appare segnata a favore dei padroni di casa, che stanno disputando un campionato davvero sopra le righe e forse sorprendente.

L’Ascoli che aveva penato lo scorso anno non c’è più: oggi troviamo una squadra che su 24 punti disponibili ne ha raccolti 20, sabato scorso ha incassato il primo gol del suo campionato al 94’ di una partita già dominata, vinta 4-1 contro il Bra, e adesso può realmente andare a caccia del sorpasso in vetta alla classifica.

Il Pontedera invece sta soffrendo: siamo abituati a vedere i toscani lottare per le posizioni da playoff, in questa stagione invece si fa fatica come prova la sconfitta interna contro il Campobasso, addirittura 0-4, se non altro nelle ultime due giornate sono arrivati 4 punti che sono la metà del bottino raccolto.

Cosa succederà davvero nella diretta Ascoli Pontedera? Il campo ce lo dirà tra poco, intanto noi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle forze in campo in materia di probabili formazioni, dunque rivolgiamoci subito alle scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PONTEDERA

Le scelte che riguardano la diretta Ascoli Pontedera ci dicono che Francesco Tomei ha perso Del Sole, quindi Silipo favorito su Oviszach per giocare a destra con D’Uffizi e Rizzo Pinna confermati sulla trequarti a dare supporto a Gori, reduce da una doppietta e sempre in vantaggio su Simone Corazza e Chakir, a dare peso alla zona mediana dovrebbero essere Damiani e Milanese che si piazzano davanti a una difesa che prevede Samuele Vitale in porta, Curado e Nicoletti come centrali e due terzini che dovrebbero essere Alagna a destra e Guiebre a sinistra.

Per il Pontedera di Leonardo Menichini è una brutta notizia la squalifica di Ladinetti, quindi il playmaker in mezzo al campo lo farà Pietrelli e al suo fianco ci sarà uno tra Faggi e Milazzo, in difesa ci sono Pretato, Corradini e Vona a protezione del portiere Biagini mentre Bassanini e Perretta (ma attenzione a Polizzi) dovrebbero nuovamente rappresentare gli esterni che dovranno spingere per dare una mano al reparto offensivo, qui Scaccabarozzi o Coviello sulla trequarti con Nabian che sembra pronto a soffiare una maglia a uno tra Vitali e Ianesi, giocando in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO ASCOLI PONTEDERA

Vantaggio netto per i padroni di casa in vista della diretta Ascoli Pontedera, le quote fornite dalla Snai hanno un quadro chiaro e infatti il segno 1 per la vittoria dei marchigiani vale appena 1,40 volte quanto messo sul tavolo, contro il valore di 6,25 volte la posta in palio che caratterizza il segno 2 per il successo dei toscani. Il pareggio, eventualità regolata dal segno 2, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una somma che corrisponde a 4,10 volte la vostra giocata.