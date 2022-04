DIRETTA/ Ascoli Pordenone video streaming e tv: una storia iniziata solo due anni fa

DIRETTA ASCOLI PORDENONE: TESTA A TESTA

La diretta di Ascoli Pordenone al Del Duca si è giocata, prima di oggi, già in altre due occasioni. I due match si sono curiosamente giocati entrambi nel 2020 a cavallo delle stagioni 2019/20 e 2020/21 giocate sempre in Serie B. Il primo precedente è del 24 luglio di quell’anno, una gara terminata col risultato finale di 2-2. Gli ospiti erano andati in doppio vantaggio dopo 22 minuti con i gol di Bocalon e Pobega. Alla fine del primo tempo la riapriva Ninkovic che trovava la rete del pareggio a inizio ripresa siglando anche la personalissima doppietta.

L’altra sfida invece è uno 0-1 dell’ottobre del 2020, una gara terminata 0-1 con una rete di Scavone alla fine del primo tempo. L’Ascoli ha vinto contro i ramarri neroverdi una sola volta nella gara in trasferta giocata all’andata, la partita si era conclusa con lo 0-1 grazie a un gol di Salvi alla fine del primo tempo. Vedremo cosa ci racconterà la gara di oggi. (Agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA ASCOLI PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ascoli Pordenone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA

Ascoli Pordenone in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre alla ricerca di punti importanti per motivi diametralmente opposti: i padroni di casa vogliono mantenere il posto per i playoff, mentre gli ospiti devono cambiare marcia per alimentare il sogno salvezza.

L’Ascoli di Sottil occupa l’ottavo posto della graduatoria della serie cadetta con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Nell’ultimo turno Dionisi e compagni sono stati sconfitti per 2-0 dal Vicenza, rete di Zonta e autogol di Bellusci. Discorso diverso per il Pordenone di Tedino, ultimo in classifica con 14 punti (2 vittorie, 8 pareggi, 21 sconfitte), distante 10 punti dalla zona playout. Nell’ultimo turno i Ramarri hanno ottenuto un 1-1 casalingo contro il Brescia, reti di Aye e Cambiaghi.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PORDENONE

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Ascoli Pordenone, che prenderà il via tra pochi minuti ad Ascoli Piceno. Iniziamo la nostra analisi partendo dalla formazione di Sottil. L’ex tecnico del Pescara si affiderà ancora al 4-3-1-2 con il solito Leali tra i pali. Baschirotto e Salvi terzini con Quaranta e Bellusci al centro della difesa. Marcel Buchel agirà da metodista, affiancato da Collocolo e Caligala. Maistro, tra i più in forma, nel ruolo di trequartista, alle spalle di Dionisi e Bidaoui. Passiamo adesso al Pordenone, con Tedino intenzionato a proporre nuovamente il 4-1-4-1. Perisan in porta, linea a quattro composta da El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura e Andreoni. Pasa nel ruolo di frangiflutti, a sostegno del poker di fantasisti formato da Cambiaghi, Lovisa, Zammarini e Di Serio. In attacco ci sarà il giovane scuola Torino Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver analizzato i probabili undici, è tempo di scoprire le quote per le scommesse della diretta Ascoli Pordenone. Tutti i principali bookmakers puntano sulla vittoria della formazione di casa: il successo dell’Ascoli è dato a 1,80, il pareggio è dato a 3,35, mentre la vittoria del Pordenone paga 4,85 volte la posta. Non assisteremo ad una pioggia di gol secondo l’agenzia Eurobet: l’Under 2,5 è quotato 1,68, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,05. Più allineate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,90 e 1,80.











