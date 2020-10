Diretta Ascoli Pordenone/ Streaming video tv: marchigiani in emergenza (Serie B)

DIRETTA ASCOLI PORDENONE: GLI OSPITI VOGLIONO FARE IL COLPACCIO!

Ascoli Pordenone, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 31 ottobre 2020, per la sesta giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Ascoli Pordenone con molti dubbi legati al gran numero di positività al Coronavirus riscontrate in settimana tra i bianconeri di Ascoli, il cui avvicinamento alla partita è stato dunque oltremodo sofferto. Difficile parlare di calcio in modo normale quando negli ultimi giorni hanno tenuto banco parole come tamponi, positività, isolamento e quarantena: l’Ascoli comunque è reduce dalla sconfitta sul campo della Salernitana per 1-0 nella scorsa giornata del campionato di Serie B, che aveva visto invece il Pordenone pareggiare per 2-2 con la Reggina. La classifica non è esaltante perché Ascoli e Pordenone sono appaiate a quota 4 punti – sia pure con una vittoria e un pareggio per i marchigiani e ben quattro X per i friulani – dunque per almeno 90 minuti si dovrà pensare solamente al campo.

DIRETTA ASCOLI PORDENONE IN TREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Ascoli Pordenone non sarà garantita, ma naturalmente la partita di Serie B come tutte quelle del campionato cadetto di questa stagione sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma digitale Dazn per tutti i suoi abbonati, dal momento che pure in questo 2020-2021 la Serie B è portata principale del’offerta sportiva di Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PORDENONE

In questo periodo, parlare delle probabili formazioni di Ascoli Pordenone, come d’altronde di quasi tutte le partite, non è facile. La questione più critica riguarda naturalmente in questo caso l’Ascoli, in piena emergenza Coronavirus, mentre qualche certezza in più potremmo averla per il Pordenone. Il turnover effettuato martedì in Coppa Italia da mister Attilio Tesser non ha dato grandi esiti e possiamo dunque affermare in linea di massima che le seconde linee non hanno saputo cogliere l’attimo. Non dovrebbero dunque esserci grandi sorprese fra i titolari della squadra friulana, mentre come detto in casa Ascoli purtroppo di fatto non è in questo momento mister Valerio Bertotto a fare la formazione, che sarà dettata da cause di forza maggiore.

PRONOSTICO E QUOTE

L’avvicinamento a dir poco particolare a questa partita ha determinato il fatto che Ascoli Pordenone nei giorni scorso non è stata quotata dalle principali agenzie di scommesse, possiamo dunque osservare la situazione potrebbe dare un vantaggio agli ospiti del Pordenone, la cui settimana è stata senza dubbio decisamente più normale.



