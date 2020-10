Diretta/ Ascoli Reggiana (Serie B) streaming video DAZN: marchigiani in crisi!

DIRETTA ASCOLI REGGIANA: PADRONI DI CASA IN CERCA DI UNA SVOLTA!

Ascoli Reggiana, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, martedì 20 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Momento difficile per i marchigiani che sono reduci tra Coppa Italia e campionato da tre sconfitte consecutive. Il ko in Coppa Italia con il poker subito dal Perugia, formazione militante in Serie C, è stato un campanello d’allarme che ha trovato conferme in seguito con il ko interno col Lecce e la sconfitta di misura a Frosinone di sabato scorso. Anche la Reggiana è andata incontro alla sua prima sconfitta in campionato perdendo contro il Chievo in casa. La squadra allenata da Alvini aveva destato un’ottima impressione in avvio di torneo, pareggiando in casa contro il Pisa e battendo l’Entella in trasferta, ma ora dovrà evitare un nuovo passo falso per non veder scemare l’entusiasmo di inizio annata.

DIRETTA ASCOLI REGGIANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Reggiana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI REGGIANA

Le probabili formazioni di Ascoli Reggiana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Del Duca di Ascoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Valerio Bertotto con un 4-3-3: Leali; Pucino, Brosco, Spendlhofer, Kragl; Cavion, Saric, Sabiri; Chirico, Bajic, Pierini. Gli ospiti guidati in panchina da Max Alvini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Cerofolini; Gyamfi, Espeche, Martinelli; Zampano, Varone, Rossi, Kirwan; Radrezza; Zamparo, Mazzocchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Ascoli Reggiana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa marchigiani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,10 volte la posta in palio in caso di successo degli emiliani per chi avrà puntato sul segno 2.



