DIRETTA/ Ascoli Reggina video streaming tv: marchigiani avanti nei precedenti

DIRETTA ASCOLI REGGINA: TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Ascoli Reggina. Dal 2010 a oggi queste due squadre si sono affrontate in 10 occasioni, e sempre per il campionato di Serie B: abbiamo 4 vittorie dell’Ascoli contro 2 della Reggina, con 4 pareggi. Gli amaranto però hanno saputo vincere al Del Duca in questo lasso di tempo, e lo hanno anche fatto in maniera netta: era il marzo 2013, sulla panchina della squadra sedeva Bepi Pillon e il grande mattatore era stato David Di Michele, autore di una bellissima tripletta. L’Ascoli ha invece ottenuto la sua vittoria interna nell’ultima partita in assoluto, che ovviamente risale alla scorsa stagione: nel mese di aprile, per la quintultima giornata, erano stati Fabrizio Caligara e Soufiane Bidaoui a fissare il punteggio.

DIRETTA/ Reggina Inter (risultato finale 0-2) streaming: decidono Dzeko e Lukaku

Da segnalare poi che queste due squadre si sono affrontate anche in Serie A tra il 2005 e il 2007: nel massimo campionato abbiamo tre vittorie della Reggina e un pareggio, nell’aprile 2007 al Granillo era stato splendido 2-3 con doppietta di Nicola Amoruso e gol di Pasquale Foggia a fare meglio di Michele Fini e Massimo Bonanni, un minuto dopo il secondo gol dell’Ascoli (con la Reggina in vantaggio) Dimitrios Eleftheropoulos aveva evitato il poker parando un rigore a Rolando Bianchi, e Michelangelo Mineri al minuto 86 aveva lasciato i marchigiani in 10. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA INTER/ Focus sull'ex Lorenzo Crisetig (amichevole)

ASCOLI REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Reggina Inter/ Diretta tv, Lukaku sarà titolare? (amichevole)

PARTITA EQUILIBRATA!

Ascoli Reggina, in diretta lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie B. Punti importanti quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre alla ricerca di continuità di risultato.

L’Ascoli è nono in classifica con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e cinque sconfitta. La formazione allenata da Bucchi è reduce dalla vittoria per 1-3 contro il Cosenza. La Reggina, invece, è seconda in classifica con 33 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. I calabresi nell’ultimo turno hanno pareggiato 0-0 contro il Bari.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI REGGINA

Qualche ballottaggio da valutare per Bucchi e Inzaghi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Ascoli Reggina. Partiamo dalla compagine marchigiana, in campo con il 3-5-2: Leali, Simic, Botteghin, Quaranta, Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falasco, Gondo, Dionisi. Passiamo adesso all’undici calabrese, Inzaghi opta per il consueto 4-3-3: Colombi, Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara, Fabbian, Majer, Hernani, Canotto, Menez, Rivas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibrate le quote per le scommesse della diretta Ascoli Reggina, al via tra pochi minuti. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria dell’Ascoli è a 2,80, il pareggio è a 3,00, mentre il successo della Reggina è a 2,65. Secondo i bookmakers sarà una partita tirata, con poche reti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,30. Perfettamente in linea Gol e No Gol, entrambe a 1,85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA