Diretta Ascoli Salernitana/ Streaming video DAZN: Dionigi punta la salvezza (Serie B)

Ascoli Salernitana, in diretta dal Cino e Lillo Del Duca, è la partita in programma oggi, venerdì 10 luglio 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. Si entra nel vivo della 33^ giornata di Serie B con la diretta tra Ascoli e Salernitana, match che verrà disputato a porte chiuse e che certo ci offrirà questa sera grandissimo spettacolo. A confrontarsi dopo tutto saranno due formazioni che hanno trovato riscatto e vittoria durante la giornata precedente e che certo vorranno oggi capitalizzare quanto di buono fatto vedere settimana scorsa, avendo anche beneficiato di un qualche giorno extra di riposo. Padroni di casa saranno naturalmente i piceni, di ritorno dal successo contro il Cosenza, che gli ha regalato una nuova speranza di ottenere la salvezza a fine stagione. Ospiti invece saranno questa sera i granata di Ventura, che avendo superato con l’ottimo 2-1 le vespe, puntano ad assicurarsi il miglior piazzamento possibile in vista dei play off a fine stagione. Con tre punti di peso, la diretta tra Ascoli e Salernitana sarà sfida da non perdersi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Salernitana non sarà trasmessa sui tradizionali canali della nostra televisione: l’appuntamento con il campionato di Serie B è infatti sul portale DAZN, di conseguenza solo i clienti di questa piattaforma potranno assistere alla partita dello stadio Adriatico attraverso il servizio di diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, come sempre, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SALERNITANA

In vista della diretta della 33^ giornata di cadetteria tra Ascoli e Salernitana, ecco che Ventura potrebbe avere parecchi problemi a fissare le probabili formazioni della sfida, dati i tanti assenti annunciati nel suo spogliatoio. In questo turno infatti il tecnico dei granata dovrà fare a meno di Jallow e Aya ma pure di Dziczek e Maistro, tutti squalificati dal giudice sportivo: pure mancherà il bianconero Peter Brleck, pure colpito da squalifica dopo l’ultimo turno. Ecco che allora domani sera vedremo nel 3-4-1-2 di Mister Dionigi ancora la coppia in attacco con Scamacca e Ninkovic, mentre toccherà uno tra Morosini e Petrucci agire sulla tre quarti. A centrocampo come detto mancherà Brlek, ma prenderà il suo posto Eramo dal primo minuto: con lui pronti Sernicola, Cavion e Padoin. Sono infine maglie già consegnate in difesa per i bianconeri, con il trittico Brosco-Ranieri-Ferigra posto di fronte al portiere Leali. Ventura invece per i granata non farà a meno del 3-4-1-2 dove pure serviranno parecchi aggiustamenti. Già in attacco dove, senza Jallow, sarà Djuric a fare compagnia da Gondo dal primo minuto e Kiyine si collocherà sulla tre quarti. A centrocampo ci sarà spazio per Curcio, Capezzi, Di Tacchio e Akpa Akpro, mentre in difesa, con Micai tra i pali, pure si candideranno per un posto da titolare Migliorini, Jaroszynski e Herteaux.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote che il portale di scommesse snai ha fissato per la diretta tra Ascoli e Salernitana, non vi è dubbio che sono i piceni oggi i favoriti del pronostico, anche se certo assisteremo a una sfida molto combattuta. Esaminando le quotazioni date, ecco che nell’1×2 il successo dei bianconeri è stato valutato a 2.35, contro il più elevato 3.05 assegnato per la vittoria granata: il pareggio ha meritato la quota di 3.25.



