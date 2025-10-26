Diretta Ascoli Sambenedettese streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA ASCOLI SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso vediamo invece le statistiche che precedono la diretta di Ascoli Sambenedettese, in questo modo capiremo a livello di trend chi tra queste due squadre riuscirà ad avere la meglio e portare in questo modo i tre punti nel proprio baule. L’Ascoli arriva con un’identità precisa: 57% di possesso medio, 1,8 xG e una linea difensiva alta che recupera palla in media a 43 metri. Il 64% delle azioni pericolose nasce dal lato sinistro, dove i bianconeri cercano ampiezza e cross. Difensivamente solidi, concedono poco (0,9 xGA e solo 3,5 tiri nello specchio subiti).

Diretta/ Carpi Ascoli (risultato finale 1-1): Rizzo Pinna risponde a Sall! (oggi 20 ottobre 2025)

La Sambenedettese risponde con una filosofia più diretta: 45% di possesso, ma 1,6 xG e un’elevata efficienza in zona gol (34% dei tiri nello specchio trasformati in rete). È anche una delle squadre più fallose del girone (17,1 falli a gara, 3,0 ammonizioni), ma pericolosa in transizione: 39% dei gol da palla recuperata oltre la metà campo. Adesso via alla diretta di Ascoli Sambenedettese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Ascoli Pontedera (risultato finale 5-0): Corazza cala il pokerissimo! (oggi 12 ottobre 2025)

ASCOLI SAMBENEDETTESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Il pubblico sarà folto sugli spalti, per tutti gli altri c’è comunque Sky Sport per la diretta Ascoli Sambenedettese in tv, con il derby marchigiano visibile anche in diretta streaming video con le consuete modalità.

DERBY MARCHIGIANO

Un derby marchigiano molto sentito impreziosirà l’undicesima giornata nel girone B della Serie C: parliamo naturalmente della diretta Ascoli Sambenedettese, che ci terrà compagnia alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 26 ottobre 2025, in casa dei bianconeri e quindi allo Stadio Cino e Lillo Del Duca.

DIRETTA/ Ascoli Bra (risultato finale 4-1): dominio dei padroni di casa (Serie C, 4 ottobre 2025)

L’Ascoli arriva dal pareggio sul campo del Carpi, un rallentamento in una marcia che resta comunque eccellente per i bianconeri, che sono ancora imbattuti quando il campionato è già arrivato in doppia cifra e con sette vittorie più tre pareggi il bottino è già di 24 punti in classifica, anche se per il momento non basta per tenere il passo dello scatenato Arezzo.

Ci sono comunque concrete speranze di promozione, magari da rafforzare vincendo il sentito derby contro la Sambenedettese, anche se gli ospiti ovviamente non saranno d’accordo. Il bottino di 14 punti non è negativo per una neopromossa, anche se settimana scorsa è arrivato uno stop a Livorno e non sarà facile ripartire oggi.

Dal punto di vista ospite infatti l’esame di oggi sarà molto difficile, anche se evidentemente è l’Ascoli ad avere molto di più da perdere in un derby casalingo contro una squadra ben dietro in classifica: tutto andrà secondo le previsione oppure la proverbiale imprevedibilità dei derby andrà a colpire anche la diretta Ascoli Sambenedettese?

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SAMBENEDETTESE

4-2-3-1 come modulo di riferimento per Francesco Tomei nelle probabili formazioni della diretta Ascoli Sambenedettese, capitan Curado sarà il leader della difesa quattro davanti a Vitale mentre il reparto offensivo dell’Ascoli dovrebbe prevedere Rizzo Palma come trequartista più le ali Silipo a destra e D’Uffizi a sinistra, tutti alle spalle del centravanti Gori.

Per la Sambenedettese di mister Ottavio Palladini ecco invece un 4-3-3 nel quale il perno della manovra dovrebbe essere Bongelli, con Orsini invece a guidare la difesa di quattro uomini davanti a lui e in attacco Touré che punta una maglia da titolare dopo il gol a Livorno, lottando magari con Marranzino per affiancare Konate e capitan Eusepi.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa nettamente favoriti nel derby, questa è la “sentenza” delle quote Snai per il pronostico sulla diretta Ascoli Sambenedettese: il segno 1 infatti varrebbe appena 1,45 volte la giocata, mentre poi si sale a 3,75 in caso di pareggio e un colpaccio ospite varrebbe ben 6,50 sul segno 2.