DIRETTA/ Ascoli Sampdoria streaming video tv: ecco i numeri dei precedenti (Serie B, 7 ottobre 2023)

DIRETTA ASCOLI SAMPDORIA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Ascoli Sampdoria sta avvicinandosi allo stadio Del Luca. Le due formazioni presentano diversi precedenti giocati: ben 13 partendo dal 1989. Seguendo le statistiche sono ben sei le vittorie realizzate dalla Sampdoria nella storia contro i bianconeri. Il primo successo queste due formazioni, però, è a tinte bianconere con la vittoria risultato di 2-1. Blucerchiati che ebbero la meglio nella rivincita neutralizzando gli avversari sul risultato di 2-0; così come nella terza gara terminata 4-0. Fare la gara giocata nel campionato di serie A, nelle stagioni 2005-2006 e 2006-2007.

Diretta/ Sampdoria Inter Primavera (risultato finale 1-1): gol di Polli e Sarr! (oggi 7 ottobre 2023)

In quattro incontri giocati in massima serie ben due sono andati dalle parti dei bianconeri rispettivamente con risultati di 2-1 e 1-2. Un pareggio nel 2006 con il risultato di 1-1 e vittoria Sampdoria nel 2007 a Genova con i gol di Maggio e Franceschini. L’ultima sfida tra queste due formazioni è stata giocata nel 2022 con il successo i blucerchiati in Coppa Italia nella sfida di ottobre. Gara terminata ai calci di rigore con i blucerchiati ad avere la meglio. L’ultima sfida valevole per il campionato di serie B è stata invece quella del 2012 terminata con uno scialbo pareggio a reti bianche. (Marco Genduso)

Diretta/ Roma Sampdoria Primavera (risultato finale 3-1): vittoria preziosa in rimonta! (2 ottobre 2023)

ASCOLI SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ascoli Sampdoria è visibile su Sky attraverso la sottoscrizione all’abbonamento pacchetto Calcio che permetterà di vedere tutte le partite della cadetteria italiana.

La diretta streaming Ascoli Sampdoria è visibile invece su DAZN che così come Sky, attraverso l’abbonamento, si può assistere completamente alla Serie B.

PIRLO TRABALLA

La diretta Ascoli Sampdoria, in programma sabato 7 ottobre alle ore 16:15, racconta di una gara delicatissima. Il club bianconero ha perso metà delle partite giocate (4 su 8) mentre le restanti quattro le ha divise equamente tra vittorie e pareggi. Bisogna sottolineare come le ultime tre però hanno visto l’Ascoli uscire imbattuto considerando i pareggi con Cremonese e Brescia più la vittoria a zero con la Ternana.

Video/ Sampdoria Catanzaro (1-2) gol e highlights: Brignola piega i blucerchiati (1 ottobre 2023)

I liguri vivono una profonda crisi con il penultimo posto, frutto anche dei due punti di penalizzazione decisi dalla federazioni che hanno portato dunque i blucerchiati da 5 a 3 punti. Una sola vittoria in otto partite, quella con la Ternana, ma soprattutto cinque sconfitte che stanno facendo traballare la panchina di Pirlo che dovrà dunque evitare l’ottavo risultato negativo consecutivo.

ASCOLI SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Ascoli Sampdoria vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. Viviano in porta, quartetto difensivo formato da Bayeye, Botteghin, Quaranta e Falasco a sinistra. A centrocampo Gnahoré con Di Tacchio e Milanese mentre il duo Manzari-Rodriguez supporterà Mendes.

Risposta del Doria col 3-5-2. Tra i pali presenzierà Stankovic, protetto qualche metro più avanti da Gonzalez, Ghilardi e Murru. Stojanovic e Barreca larghi con Kasami, Verre e Ricci nella zona nevralgica del campo. In attacco Borini ed Esposito.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco; Gnahoré, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Mendes.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Gonzalez, Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami, Verre, Ricci, Barreca; Borini, Esposito.

ASCOLI SAMPDORIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ascoli Sampdoria vedono leggermente favorita la squadra di casa a 2.60. Secondo bet365, il 2 è dato a 2.80 mentre la quota più alta è quella del pareggio a 3.20.

Ci si aspetta una gara sotto i tre gol visto che la quota è offerta a 1.70 rispetto ai 2.10 dell’Over. Discorso del segno Gol: entrambe le squadre a segno a 1.90, esattamente come il No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA