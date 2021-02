Diretta/ Ascoli Sassuolo (Primavera) streaming video e tv: bianconeri a secco

DIRETTA ASCOLI SASSUOLO PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Ascoli Sassuolo, in diretta dal Centro Sportivo Picchio Village, in programma giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sfida particolarmente delicata per i bianconeri che sono ancora a secco di punti: l’ultima sfida contro la Spal è stata contraddittoria, i marchigiani si sono trovati a giocare un buon primo tempo ma si sono sciolti come neve al sole dopo lo svantaggio, incassando un poker sul campo degli estensi. L’arrivo in panchina di Seccardini al posto di Abascal ha regalato solo una scossa parziale nel gioco, ma ora servono i risultati. Il Sassuolo è avanti in classifica anche se è riuscito a raccogliere solamente un punto nelle ultime 3 partite di campionato. Gli emiliani non sono riusciti a giocare un match efficace in casa del Milan nell’ultima uscita, subendo una sconfitta che ha per ora ridimensionato le ambizioni di play off che i neroverdi proveranno a rilanciare proprio in questa trasferta.

DIRETTA ASCOLI SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Sassuolo Primavera al Centro Sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radano; Gurini, Alagna, Olivieri, Luciani; Pulsoni, Colistra, Franzolini; Pozzessere, Lisi, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Vitale; Saccani, Ranem, Piccinini, Manarelli; Aucelli, Marginean, Artioli, Mercati; Manara, Reda.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Ascoli Sassuolo Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 6.00 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 1.40 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.50 volte l’importo scommesso.

