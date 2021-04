Diretta/ Ascoli Spal (Primavera) streaming video e tv: estensi in ripresa

DIRETTA ASCOLI SPAL PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI

Ascoli Spal, in diretta venerdì 23 aprile 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Picchio Village, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Gli estensi si presentano in ripresa a questo appuntamento con l’anticipo del campionato Primavera. Dopo aver battuto il Torino in trasferta e pareggiato contro il Bologna in casa la squadra allenata da Giuseppe Scurto ha ripreso il suo posto in zona play off, sesta con 2 lunghezze di vantaggio su Milan e Genoa.

La Spal giocherà per trovare continuità contro un Ascoli ormai in caduta libera. Per i marchigiani il 5-0 subito in casa della Juventus nell’ultimo impegno disputato è stata la quarta sconfitta consecutiva, dopo la vittoria contro la Lazio che aveva restituito un barlume di speranza i bianconeri non sono riusciti a fare più punti, e ora a -10 dagli stessi biancazzurri e dalla zona play out i conti in chiave retrocessione sembrano chiuse, anche se con 11 partite ancora da disputare, compresa questa, l’obiettivo è chiudere il campionato nella maniera più dignitosa possibile.

DIRETTA ASCOLI SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Spal Primavera al Centro Sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radano; Pulsoni, Markovic, Alagna, Gurini; Colistra, Ceccarelli, Olivieri; Lisi, D’Agostino, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Scurto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Cuellar, Pinotti, Ellertsson.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Ascoli Spal, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.85 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



