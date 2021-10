Diretta Ascoli Spal/ Streaming video tv: entrambe a caccia del successo (Serie B)

DIRETTA ASCOLI SPAL: ENTRAMBE ALLA RICERCA DEL SUCCESSO

Ascoli Spal, in diretta giovedì 28 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca, sarà valida per la 10^ giornata di andata del campionato di Serie B. Entrambe le compagini sono a caccia di una vittoria che manca da ormai quattro giornate. L’Ascoli è reduce da una sconfitta per 2-1, subita in casa del Frosinone, con il successo che manca da 21 settembre, quando i marchigiani si imposero con il risultato di 1-3 sull’Alessandria. La formazione allenata da Andrea Sottil occupa la nona posizione in classifica con 14 punti, a ridosso della zona play-off.

Diretta/ Spal Como (risultato finale 1-1): ospiti beffati da un autogol di Vignali

La Spal, è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo con il risultato di 1-1, conseguito in casa contro il Como. I ferraresi occupano la quattordicesima posizione in classifica con 10 punti, gli stessi di Parma e Como. La vittoria manca dal 21 settembre, quando la Spal ha battuto 3-2 il Vicenza. Per Pep Clotet, un successo significherebbe allontanare la zona calda della classifica. Gli ultimi due precedenti, entrambi nella scorsa stagione, sorridono all’Ascoli. Infatti sia all’andata che al ritorno, i marchigiani si sono imposti sulla Spal, vincendo 2-0 in casa e 1-2 a Ferrara.

Diretta/ Frosinone Ascoli (risultato finale 2-1) video tv: Bidaoui non basta

DIRETTA ASCOLI SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Spal di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbitz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Diretta/ Spal Genoa Primavera (risultato finale 1-3): la chiude Sahli all'87!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ASCOLI SPAL

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Ascoli Spal di Serie B. L’allenatore della squadra padrone di casa, Andrea Sottil, dovrebbe schierare il modulo 4-3-1-2. A scendere in campo dovrebbero essere i seguenti undici: Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli; Collocolo, Eramo, Saric; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui.

Risponderà la Spal, allenata da Josep Clotet, schierando il modulo 4-2-3-1. Dal primo minuto dovrebbero essere schierati i seguenti uomini: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito; Seck, Mancosu, Crociata; Colombo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Ascoli Spal di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata. L’eventuale vittoria dell’Ascoli, abbinata al segno 1, ha una quota di 2.75. Il pareggio, proposto con il segno X, ha una quota di 3.10. La vittoria esterna della Spal, abbinata al segno 1, ha una quota di 2.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA