Diretta Ascoli Spezia/ Streaming video DAZN: bella sfida al Del Duca (Serie B)

Ascoli Spezia, che viene diretta dal signor Minelli, si gioca alle ore 21:00 di martedì 24 settembre ed è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019-2020, in turno infrasettimanale. La formazione ascolana si presenta con una classifica che la vede in terza posizione con 9 punti, appaiata alla Salernitana e ad un solo punto di distacco dalla testa, grazie alle tre vittorie a cui fa da contraltare una sola sconfitta, ottenuta nella terza giornata. Dal canto suo i liguri arrivano al Del Duca con soli 4 punti, ma reduci da un successo ed un pareggio negli ultimi due turni. Per la formazione bianca c’è il 13esimo posto in classifica. Nel turno precedente l’Ascoli ha conquistato i tre punti a disposizione espugnando il campo della Juve Stabia con un perentorio 5 – 1 che ne fa anche la squadra con il maggior numero di reti segnate nel campionato. L’Ascoli, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate e nel quale si era messo in mostra il portiere Leali, ha iniziato a macinare reti nella ripresa con una doppietta di Da Cruz nei primi 10 minuti, poi dopo il rigore trasformato da Cissè per i padroni di casa che ha dimezzato lo svantaggio ha ripreso le redini del gioco e segnato con Chajia, con il subentrato Ardemagni su rigore e con Pucino, che ha chiuso i conti all’89esimo minuto di gara. La Spezia ha visto sfumare nel finale di partita la possibilità del secondo successo consecutivo pareggiando per 2 – 2 con il Perugia. L’imbattuta formazione umbra era passata in vantaggio per prima ma i liguri avevano reagito nel modo giusto e grazie alle reti di Capradossi e di Ricci, su rigore, erano riusciti a ribaltare la situazione; poi proprio allo scadere della ripresa la rete di iemmello ha fissato il punteggio sul pareggio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Spezia non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SPEZIA

Nella gara che si gioca al Del Duca, Zanetti si schiera ancora una volta con il modulo 4-3-2-1 che prevede in porta Leali, nella linea difensiva Pucino e l’ex cagliaritano Padoin come esterni e la coppia centrale formata dal capitano Brosco e da Gravillon. A centrocampo conferme sia per Cavion che per Piccinocchi e Petrucci, mentre in avanti il centravanti Da Cruz, dopo la doppietta nel turno precedente viene confermato e sarà sostenuto alle spalle da Ninkovic e Chajia, con Ardemagni che anche in questa occasione partirà dalla panchina. Nel 4–3-3 che l’allenatore Italiano ha scelto per la formazione ospite a difendere i pali confermato Krapikas che vedrà davanti a lui una linea difensiva nella quale Ramos e Bastoni agiscono da esterni, mentre Terzi e Capradossi formano la coppia centrale. Il tridente di centrocampo vede Maggiore, Mora e Bartolomei, mentre in attacco Ragusa e Delano saranno gli esterni con Buffonge in posizione centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita che si disputa al Del Duca di Ascoli, l’agenzia di scommesse B-Win vede come favorita la squadra di casa, la cui vittoria viene proposta a 2,55 con il successo degli ospiti quotato a 2,85, mentre per la divisione della posta è stata riservata una quota di 3,10.



