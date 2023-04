DIRETTA/ Ascoli Sudtirol video streaming tv: all’andata fu un bel pareggio

DIRETTA ASCOLI SUDTIROL, TESTA A TESTA

In attesa della diretta Ascoli Sudtirol andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Del Duca” di Ascoli. In realtà la storia di questa sfida racconta ben poco perché in casa dei bianconeri le due compagini non si sono mai affrontate. L’unico precedente della storia, invece, è quello della gara di andata di questa stagione sportiva: allo stadio “Druso” di Bolzano il match terminò 2-2.

Diretta/ Südtirol Bari (risultato finale 0-1): Morachioli punisce gli altoatesini!

Vantaggio ospite con la rete firmata da Ciciretti, pareggio nella ripresa ad opera di Casiraghi e nuovo vantaggio realizzato da Caligara. Partita poi chiusa definitivamente a pochi minuti dal termine dal gol realizzato da Rover. Oggi, quindi, il primo scontro della storia al “Del Duca”: chi la spunterà tra Ascoli e Sudtirol? (Giulio Halasz)

Diretta/ Frosinone Ascoli (risultato finale 2-0): reti di Lucioni e Mulattieri!

ASCOLI SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ascoli Sudtirol sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Ascoli Sudtirol è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

I BIANCONERI CERCANO PUNTI

La diretta Ascoli Sudtirol, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00, vede due squadre distanti 13 punti l’una contro l’altra. I bianconeri sono alle prese più nella lotta per non retrocede che alla corsa ai playoff: infatti sono solo tre i punti che dividono l’Ascoli dal Cosenza sedicesimo mentre l’ottavo posto dista sette lunghezze. Il ko con il Frosinone è stato il quarto nelle ultime cinque partite. Discorso diverso per il Sudtirol che con 52 punti insegue il Genoa secondo a 60, unico obiettivo rimasto visto che la questione playoff è quasi aritmetica visti i 9 punti di distacco dal Palermo nono. I biancorossi nell’ultimo scontro di campionato hanno perso 1-0 contro il Bari interrompendo una striscia positiva che durava da ben dodici partite tra metà gennaio e inizio aprile.

DIRETTA/ Ascoli Brescia (risultato finale 4-3): Marsura cala il poker

Tra le mura amiche, l’Ascoli ha totalizzato un bottino di soli 17 punti in 16 partite. Una media di poco superiore al punto in partita nonché la peggiore davanti solo a Benevento (13) e al pari di Venezia e Spal. Bisogna però dire che i bianconeri sono tornati a sorridere in casa dopo un pareggio e due sconfitte battendo 4-3 il Brescia. Molto bene invece il Sudtirol in trasferta come testimoniano i 26 punti in 15 gare che valgono il quarto posto tra le squadre di Serie B per rendimento lontano da casa. Inoltre, i biancorossi sono imbattuti da ben sette partite in trasferta con quattro vittorie e tre pari.

ASCOLI SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Sudtirol vedono i bianconeri schierarsi con il 4-3-1-2. In porta Leali, pacchetto arretrato formato da Donati e Falasco sulle fasce con Botteghin e Quaranta al centro. Nella zona nevralgica del campo spazio a Collocolo, Buchel e Caligara mentre Mendes sarà il trequartista. In attacco tandem Forte-Dionisi.

Risposta del Sudtirol col 4-4-2 con Poluzzi tra i pali, difesa a quattro Curto-Zaro-Vinetot-De Col che avranno il compito di far passare una giornata tranquilla al proprio collega coi guantoni. A centrocampo troviamo Lunetta a destra, Casiraghi a sinistra e la coppia Tait-Fiordilino in mediana. Davanti Odogwu e Mazzocchi saranno i due centravanti.

ASCOLI SUDTIROL, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Ascoli Sudtirol danno favorita la squadra di casa con un valore di 2.38 assegnato da bet365. Il segno X del pareggio è offerto a 3.10, poco più basso dei 3.20 relativi alla vittoria del Sudtirol in esterna. I bookmakers non sono ottimisti sullo scenario che vede una sfida ricca di gol. Non è un caso infatti se l’Over 2.5 è dato a 2.50 mentre l’Under a 1.50. Più probabile anche che sia solo una squadra al massimo a segnare e non entrambe: Gol a 2.10, No Gol a 1.67.











© RIPRODUZIONE RISERVATA