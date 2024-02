Diretta/ Ascoli Sudtirol (risultato 0-0) video streaming tv: assedio casalingo! (Serie B, 4 febbraio 2024)

DIRETTA ASCOLI SUDTIROL (RISULTATO LIVE 0-0): SI GIOCA

I primi venti minuti della diretta di Ascoli Sudtirol hanno visto i padroni di casa esercitare pressione sull’area di rigore avversaria con due occasioni importanti. Riviviamole insieme in maniera tale da non rimanere mai a digiuno di calcio, neanche in un bel pomeriggio domenicale come questo.

Il primo tentativo è stato di Streng, che ha provato un tiro da fuori area nella speranza di trovare la rete. Successivamente, Mendes ha creato un’opportunità per sé stesso dopo un bel dribbling all’interno dell’area di rigore. Tuttavia, il suo tiro è uscito di molto a lato, sembrando più un cross che un vero tentativo di segnare. Nonostante le occasioni create, il punteggio rimane bloccato e entrambe le squadre cercano di trovare la via del gol. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ASCOLI SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Prima che l’arbitro fischi il calcio di inizio per la diretta di Ascoli Sudtirol, vediamo insieme qualche dato statistico che andrà ad accompagnare questo match: L’Ascoli sta vivendo un buon momento, senza perdere nelle ultime 4 uscite. Tuttavia, c’è da notare che la squadra ha ricevuto ben 7 cartellini rossi in questa stagione, il che mette i marchigiani al primo posto nella classifica di espulsioni di quest’anno.

Per quanto riguarda il Südtirol invece, sembra che abbiano una buona abitudine nel trasformare un vantaggio per 1-0 nei match in trasferta in una vittoria, la percentuale si aggira intorno al 62%. I padroni di casa invece dimostrano una notevole voglia di ribaltare il fronte quando si trovano in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, con una percentuale del 11% di vittoria dopo aver subito per primi il gol. Per quanto riguarda gli ospiti, sembra che abbiano una difficoltà maggiore nel trovare la rimonta in posizione di svantaggio per 1-0, infatti fino a questa partita non ci sono mai riusciti. (agg. Gianmarco Mannara)

ASCOLI SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ASCOLI SUDTIROL: PUNTI PESANTI IN PALIO!

Ascoli Sudtirol, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie B. Sfida in zona play out, i marchigiani quintultimi in classifica sfidano infatti gli altoatesini che li precedono di due lunghezze. Ascoli reduce dalla fondamentale vittoria di Como, con i lariani secondi della classe battuti 0-2 dai bianconeri che erano reduci da tre pareggi consecutivi e prima ancora da una sconfitta a Pisa.

Il Sudtirol al momento non sta riuscendo a ripetere l’eccellente campionato dell’anno scorso: dopo quattro punti in due partire ottenuti dagli altoatesini contro Feralpisalò e Brescia, risultati che avevano fatto incamerare ossigeno prezioso per la classifica, nell’ultimo turno di campionato il Sudtirol è stato costretto a fermarsi ancora, cadendo in casa contro il Cosenza per un gol realizzato da Frabotta nel finale di match.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viviano; Botteghin, Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Giovane, Celia; Rodgiguez, Mendes. Risponderà il Sudtirol allenato da Federico Valente con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Kofler, Giorgini, Scaglia, Masiello; Ciervo, Arrigoni, Tait, Cagnano; Rauti, Pecorino.

ASCOLI SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











