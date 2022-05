Diretta/ Ascoli Ternana streaming video tv: applausi di fine stagione (Serie B)

DIRETTA ASCOLI TERNANA: PADRONI DI CASA IN GRANDE FORMA!

Ascoli Ternana, in diretta venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli sarà una sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie B. Applausi di fine stagione per due squadre che hanno brillantemente raggiunto i loro obiettivi stagionali. Da una parte l’Ascoli che addirittura potrebbe migliorare il suo settimo posto, avendo già blindato la qualificazione ai play off, vincendo e sperando in risultati positivi dalle partite del Pisa, del Brescia e del Benevento.

Dall’altra la Ternana che si è salvata più che comodamente dopo il ritorno in Serie B, mettendo anche la ciliegina sulla torta col ritorno alla vittoria nel derby contro il Perugia della settimana scorsa. Con un pizzico di continuità in più gli umbri avrebbero sicuramente potuto lottare per un posto nei play off, anche se per la Ternana è stato inevitabile un periodo di assestamento soprattutto nelle fase iniziali del campionato.

DIRETTA ASCOLI TERNANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Ascoli Ternana in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Ternana, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci,, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Saric; Dionisi, Bidaoui. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Diakité, Capuano, Celli; Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo, Martella; Partipilo, Donnarumma.+

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.











