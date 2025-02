DIRETTA ASCOLI TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Ascoli Ternana? Cerchiamo di fare un passo indietro e guardare le statistiche prima che l’arbitro fischi l’inizio di questo match. Il nostro obiettivo è capire quale delle due squadre sarà la favorita, numericamente parlando, e chi invece oggi dovrà faticare. L’Ascoli è una squadra che punta molto sul possesso palla, lo possiamo capire sia dalla emdia del 48% ma anche dai passaggi realizzati ogni settimana che sono circa 350.

Invece la Ternana offre un calcio più classico, nel senso italiano del termine, ma ha una difesa rocciosa che impedisce di segnare agli avversari più dello 0,7 ogni giornata. Si, la miglior difesa di questo campionato a mani basse. Invece in attacco basta l’1,5 di reti segnate in media per garantire più del 60% di vittorie fin qui in stagione. L’Ascoli parte come sfavorito assoluto, vediamo come se la caverà nel prossimo aggiornamento dove finalmente potremmo iniziare il commento live di questa diretta di Ascoli Ternana. Si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA ASCOLI TERNANA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Non perderti neanche un istante della diretta Ascoli Ternana ed abbonati a Sky o a Now per poterla vedere nella sua interezza. Una volta iscritto, sfrutta lo streaming garantito dalle applicazioni di Sky Go e di Now Tv con i soliti mezzi di fruizione.

ASCOLI TERNANA, EVITARE UN NUOVO RALLENTAMENTO

Sfida importante quella della diretta Ascoli Ternana che si tiene domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca i bianconeri sperano di potersi inserire nella lotta per i playoff essendo distante appena un punto da quei piazzamenti. I padroni di casa guardano infatti verso l’alto nel girone B 2024/2025 dalla dodicesima posizione con i loro trentatre punti, gli stessi del Pontedera che le si para davanti per colpa degli scontri diretti, ed arrivano dalla vittoria esterna ottenuta addirittura contro il ben più quotato Pescara.

I marchigiani desiderano fare il bis contro una Ternana che arriva invece dall’inaspettato KO interno rimediato contro il Campobasso. I rossoverdi, che ricordiamo pagano sempre i due punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione, rischia ora di perdere il secondo posto attualmente occupato con cinquantaquattro punti visto il sopraggiungere della Torres, pronta ad approfittare di ulteriori passi falsi da parte degli umbri essendo ad un solo punto di distacco grazie ad un rendimento stagionale altrettanto importante.

ASCOLI TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Ascoli Ternana ci aspettiamo un 4-3-3 con Raffaelli, Alagna, Piermarini, Cuardo, Adjapong, Odjer, Carpani, Varone, Silipo, Corazza e D’Uffizi da parte del tecnico Cudini per la squadra di casa. Il 4-2-3-1 con Vannucchi, Casasola, Fazzi, Capuano, Tito, De Boer, Corradini, Brignola, Vallocchia, Cicerelli e Cianci sarà quasi certamente l’opzione più indicata per mister Abate ed i suoi rossoverdi per quanto riguarda l’avvio dell’incontro.

PRONOSTICO E SCOMMESSA ASCOLI TERNANA, LE QUOTE

Nelle quote della diretta Ascoli Ternana i bookmakers paiono sicuri nel sottolineare come gli ospiti dovrebbero intascarsi il bottino in palio. Per Snai le Fere sono favorite nell’aggiudicarsi i tre punti con il segno 2 pagato a 1.95 mentre i bianconeri hanno decisamente molte meno chances di trionfare con l’1 quotato appunto a 3.70. Più probabile invece che la contesa si concluda con un nulla di fatto, ricordando che l’x valevole per il pareggio è indicato a 3.10.