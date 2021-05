DIRETTA/ Ascoli Torino Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA ASCOLI TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta di Ascoli Torino Primavera. Mestamente ultimo in classifica, il club marchigiano è già oggi condannato alla retrocessione: in casa ha raccolto 5 punti in 10 partite che sono l’intero bottino stagionale, perché in trasferta sono arrivate 10 sconfitte in altrettante gare con appena 5 gol segnati, ma soprattutto 33 subiti. Difensivamente l’Ascoli è un colabrodo, in totale sono 53 le reti incassate con una media superiore ai 3 gol a partita; l’unica vittoria è stata quella contro la Lazio risalente al 13 marzo, erano ultima contro penultima ma nemmeno questo è servito, perché da quel momento i giovani bianconeri sono tornati a perdere e lo hanno fatto per 5 volte consecutive, tanto da trovarsi a 11 punti dalla possibilità di giocare i playout (la corsa è proprio sulla Lazio). Non che stia facendo meglio il Torino Primavera, che a questo livello ha fatto grandi cose ma quest’anno fatica enormemente: è penultimo a +8 sull’avversaria di oggi, servirà vincere per evitare guai peggiori che potrebbero comunque arrivare. Tocca allora metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose sul terreno di gioco, lasciamo che a parlare sia il campo dove la diretta di Ascoli Torino Primavera sta finalmente per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ASCOLI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Torino Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre oppure del satellite. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione SI Solo Calcio.

DIRETTA ASCOLI TORINO PRIMAVERA: RISULTATO INCERTO!

Ascoli Torino, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Picchio Village, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Scontro in coda tra le due squadre che al momento occupano le ultime 2 posizioni della classifica, entrambe reduci da una lunga serie di sconfitte consecutive. Per l’Ascoli sono 5 di fila, per il Torino addirittura 8 con i granata che hanno raccolto solamente un punto nelle ultime 10 partite disputate in campionato.

Per i marchigiani le distanze in classifica suggeriscono ormai una retrocessione annunciata, per il Toro invece la distanza dalla Lazio e dalla zona play out è ancora di 3 punti, ma a preoccupare per i granata è il trend, dopo l’ultima vittoria in casa del Genoa datata 17 febbraio è arrivato solo un pari a Bologna in una serie di impegni ravvicinati che hanno inchiodato il Toro sul fondo della classifica, anche se ora c’è da approfittare di questo scontro per guadagnare terreno proprio sulla Lazio, che ad Ascoli ha subito la sua più pesante sconfitta nell’economia del campionato, di cui ora il Toro potrebbe approfittare nel confronto a distanza per la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Torino Primavera presso il Centro Sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radano; Pulsoni, Markovic, Alagna, Gurini; Colistra, Ceccarelli, Olivieri; Lisi, D’Agostino, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marcello Cottafava con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Tesio, Kryeziu, Greco; Continella, Horvath; Vianni.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Ascoli Torino Primavera dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.85, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.55 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.15.

