DIRETTA ASCOLI TORRES, L’OBIETTIVO E’ EVITARE I PLAYOUT

In campo domenica 13 aprile 2025 dalle ore 15:00 per la diretta Ascoli Torres. Presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca i padroni di casa proveranno a rimanere fuori dalla zona retrocessione così da evitare di disputare i playout al termine della stagione regolare. I marchigiani sono infatti in quindicesima posizione con trentanove punti, al pari del Campobasso, a sei lunghezze di distacco dalla Lucchese, prima squadra chiamata ad affrontare la post season. Reduci dall’ennesimo pareggio senza reti contro il Gubbio, i bianconeri sperano di centrare il loro obiettivo.

Pure i rivali di giornata della Torres dovranno continuare a giocare una volta concluso il campionato ancora in corso, ma in questo caso puntando alla promozione nel corso dei playoff. I rossoblu sono terzi in classifica nel girone B con sessantadue punti e dunque candidati a rincorrere la Serie B dagli ottavi di finale, sempre che le inseguitrici non riescano a scavalcarli. L’Arezzo, il Pescaro, la Vis Pesaro ed il Pineto hanno appunto una chance per il sorpasso se i sardi non dovessero trovare continuità nei risultati di queste tre giornate finali.

DIRETTA ASCOLI TORRES INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Ascoli Torres in streaming senza essere di persona allo stadio utilizzando il servizio in streaming garantito da Sky. Accedi quindi all’applicazione di Sky Go con un abbonamento regolare all’emittente satellitare. Attendiamo inoltre di capire se la sfida verrà trasmessa pure in televisione dalla stessa rete.

DIRETTA ASCOLI TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prendendo in considerazione i risultati più recenti ottenuti dalle due compagini impegnate quest’oggi possiamo presupporre che mister Di Carlo sceglierà nuovamente di utilizzare il 4-2-3-1 con Raffaelli, Alagna, Menna, Piermarini, D’Amore, Bando, Varone, Baldassin, Carpani, Marsura e Ciabuschi tenendo presente le probabili formazioni della diretta Ascoli Torres. Un discorso simile può valere pure per il tecnico Greco che dovrebbe infatti optare anche in questa occasioe sul modulo 3-4-2-1 con Zaccagno, Dametto, Antonelli, Fabriani, Zecca, Mastinu, Brentan, Liviero, Scotto, Varela e Fischnaller per far cominciare l’incontro ai suoi.

