Diretta Ascoli Trapani/ Streaming video DAZN: Paolo Zanetti sfida Baldini (Serie B)

Ascoli Trapani, diretta dall’arbitro Pontera, si gioca alle ore 21:00 di sabato 24 agosto: anche allo stadio Del Duca è arrivato il momento della prima giornata nel campionato di Serie B 2019-2020, e le due squadre si ritrovano a sei giorni dalla sfida di Coppa Italia. I marchigiani lo scorso anno si sono salvati con qualche affanno: partivano con l’idea nemmeno troppo nascosta di esplorare la zona playoff ma non sono riusciti a fare il salto di qualità. Interessante la scelta estiva di puntare su Paolo Zanetti, giovane allenatore che ha fatto benissimo con il Sudtirol e adesso sale di categoria provando ad affermarsi in maniera determinante nel calcio che conta. Il Trapani invece riparte da Francesco Baldini, che ha preso il posto di Vincenzo Italiano finito a La Spezia: il nuovo allenatore ha stentato con la Juventus Primavera e dovrà ora provare a mantenere una Serie B conquistata la scorsa primavera attraverso i playoff. Ad ogni modo ci attende una partita interessante: la diretta di Ascoli Trapani è dietro l’angolo, intanto vediamo quali potrebbero essere le scelte di formazione da parte dei due allenatori per questa serata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Trapani non verrà trasmessa sui canali tradizionali: per il secondo anno consecutivo infatti il campionato di Serie B è affidato in esclusiva alla piattaforma DAZN, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, potranno seguire la partita in diretta streaming video oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI TRAPANI

Per Ascoli Trapani, la formazione di Zanetti potrebbe essere la stessa di domenica scorsa: quasi certamente lo sarà in difesa con Valentini e Ferigra a protezione di Lanni, mentre Laverone e Pucino agiranno in qualità di terzini. In mezzo potremmo vedere Troiano al posto di Petrucci, ma con la conferma di Gerbo e Cavion che saranno le due mezzali; con Chajia destinato alla trequarti (favorito su Ninkovic), potrebbe esserci un’occasione per Ardemagni che però dovrà sgomitare per togliere la maglia a uno tra Scamacca e Da Cruz. Tridente offensivo per Baldini, che dovrebbe mandare in campo Ferretti e Golfo ai lati di Evacuo (Nzola comunque se la gioca); alle spalle di questo reparto offensivo ecco la solita regia di Taugourdeau, gli interni potrebbero essere Colpani e Luperini (oppure Aloi) mentre in difesa Pagliarulo comanda con il supporto di Joao Silva, in porta va Dini e i terzini saranno Del Prete e Jakimovski.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i marchigiani ad essere chiaramente favoriti in Ascoli Trapani: il segno 1, secondo l’agenzia di scommesse Snai, ha un valore pari a 1,95 volte la somma messa sul piatto mentre l’ipotesi del successo siciliano, identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte quanto puntato. Con l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita pari a 3,15 quanto avrete pensato di investire con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA