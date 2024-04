DIRETTA/ Ascoli Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 7 aprile 2024)

DIRETTA ASCOLI VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Ascoli Venezia sta per iniziare ed in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più importanti relativamente della partita. Partendo dai padroni di casa la classifica li posiziona al diciottesimo posto con 31 punti in 31 gare di campionato giocate. Le reti realizzate sono 33 mentre 5 in più quelle subite. Pesa e non poco l’assenza dell’attaccante portoghese Pedro Mendes autore quest’anno di ben 11 marcature.

L’attaccante ex Sporting Lisbona è alle prese con un brutto infortunio e non farà parte della sfida contro il Venezia. Chi invece sarà in campo è il capocannoniere di questo campionato. Stiamo ovviamente parlando dell’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo. Con ben 19 reti in questo campionato l’attaccante sta trascinando il Venezia al momento al terzo posto con il miglior dato offensivo dopo 31 giornate. La vittoria quest’oggi per il Venezia potrebbe significare allontanarsi sempre di più dalla Cremonese nel tentativo di agguantare le prime due posizioni. (Marco Genduso)

ASCOLI VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ASCOLI VENEZIA: I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta di Ascoli Venezia, ma prima diamo un’occhiata ai testa a testa delle due formazioni. In 25 precedenti tra queste due formazioni, e possiamo certamente notare come primo dato che il Venezia ha vinto il maggior numero di partite ovvero 11. L’Ascoli invece ne ha vinte 8, di conseguenza nel bilancio dei precedenti ci sono anche 6 pareggi che completano il quadro.

L’ultimo precedente è ovviamente quello dell’andata terminato 3-1 per i veneti, capace così di mettere a referto la seconda vittoria di fila dopo il ritorno del 2022/2023. L’Ascoli non vince dal 2022, 2-0 al Penzo. Il pareggio più recente invece è quello del 2021 in casa dei bianconeri per 1-1. Vedremo se l’Ascoli riuscirà ad interrompere la striscia favorevole al Venezia.

(aggiornamento di Christian Attanasio)

ASCOLI VENEZIA: I LAGUNARI CI CREDONO ANCORA!

Ascoli Venezia, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Massimo Carrera, allenatore dell’Ascoli, ha di fronte a sé un compito estremamente difficile. La salvezza dei bianconeri non è semplice da ottenere, considerando la situazione attuale in classifica e il prossimo incontro contro il Venezia, una squadra in lotta per la promozione diretta in Serie A. Il Venezia, desideroso di tornare al secondo posto in classifica, attualmente detenuto dalla Cremonese ma potenzialmente conquistabile anche dal Como, è determinato a ottenere una vittoria.

È evidente che i lagunari, che stanno superando le aspettative iniziali della stagione, partono favoriti per il match di domenica pomeriggio al Del Duca. Inoltre, il Venezia cerca di riscattare la sorprendente sconfitta subita in casa contro la Reggiana la scorsa settimana. Nonostante fossero in vantaggio per due a uno, i lagunari hanno subito una rimonta degli emiliani, perdendo così il secondo posto in classifica, una posizione di grande importanza.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Venezia, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Massimo Carrera schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vasquez; Mantovani, Bellusci, Quaranta; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Zedadka: Rodriguez, Duris. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Altare, Idzes, Sverlo; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo.

ASCOLI VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











