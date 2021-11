DIRETTA/ Ascoli Vicenza video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti

DIRETTA ASCOLI VICENZA: TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie B di Ascoli Vicenza è giunto il momento di considerare da vicino anche lo storico che riguarda i due club, protagonisti pure oggi nella 12^ giornata. In tal senso i dati che abbiamo a disposizione non sono pochi fortunatamente: dal 1974 a oggi le due formazioni si sono affrontate a viso aperto in ben 38 occasioni, pure queste registrate tra primo e secondo campionato nazionale, come anche in Coppa Italia.

Il bilancio che ricaviamo poi, pur ricco ci pare abbastanza air equilibrio: certo spiccano ben 16 pareggi realizzati entro il triplice fischio finale, ma pure sono state fin qui 10 vittorie dell’Ascoli e 12 affermazioni del Vicenza. Va pure aggiunto che l’ultimo testa a testa occorso tra i due club è recente e risale solo alla scorsa stagione della cadetteria: allora pure fu un successo per parte, curiosamente sempre per gli allora padroni di casa e pure col risultato di 2-1. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ASCOLI VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Vicenza sarà disponibile su due diverse piattaforme: in televisione avremo la possibilità del satellite, naturalmente riservata ai clienti Sky con l’alternativa della mobilità grazie all’applicazione Sky Go. In secondo luogo, va ricordato che la Serie B è fornita anche da DAZN e dunque gli abbonati al servizio potranno assistere al match in diretta streaming video, utilizzando PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LANEROSSI NEI GUAI

Ascoli Vicenza è in diretta dallo stadio Del Duca, alle ore 14:00 di sabato 6 novembre: si gioca per la 12^ giornata nel campionato di Serie B 2021-2022. Continua la crisi profonda dei veneti, che hanno perso di misura anche a Parma nonostante la superiorità numerica per un certo periodo: il ko ha lasciato la squadra al penultimo posto in classifica con appena 4 punti, e adesso per Cristian Brocchi diventa complicato provare a rimontare perché tutte le certezze sono sparite, e non erano già troppe visto l’avvio di stagione decisamente al ribasso.

Inizio scintillante invece per l’Ascoli, che poi si è perso per strada; se non altro i marchigiani sono riusciti a centrare qualche pareggio lungo la strada, compreso l’ultimo che è arrivato contro la capolista Pisa. Un risultato utile per muovere in qualche modo la classifica, ma ora in casa bianconera si spera ovviamente di tornare a correre in maniera concreta. Aspettando allora di scoprire come andranno le cose nella diretta di Ascoli Vicenza, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VICENZA

Sarà come sempre 4-3-1-2 per Andrea Sottil in Ascoli Vicenza: Marcel Buchel è squalificato e lascia libero un posto a centrocampo, corsa a tre Caligara-Saric-Collocolo per completare un reparto nel quale agiranno anche Maistro ed Eramo. In difesa Botteghin e Avionitis sono favoriti su Quaranta per proteggere il portiere Leali, Salvi e D’Orazio correranno sulle fasce; dietro le punte se la giocano Sabiri, Diego Fabbrini e Bidaoui, davanti conferma per il bomber Federico Dionisi che farà coppia con Atanas Iliev.

Potrebbe cambiare qualcosa Brocchi, sempre nel 3-4-1-2: di sicuro mancherà Di Pardo (squalificato), quindi a destra ci sarà uno tra Zonta e Bruscagin con Calderoni sull’altro versante, e una difesa con Ierardi, Padella e Pasinid davanti a Grandi. A centrocampo cerca spazio Pontisso: glielo può lasciare uno tra Filippo Ranocchia e Taugourdeau, che comunque appare maggiormente in ballottaggio con Crecco. Poi, Proia a supporto di due attaccanti: Davide Diaw e Samuele Longo favoriti, ma occhio a Meggiorini e Giacomelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Ascoli Vicenza è stato tracciato dall’agenzia Snai, e allora possiamo andare a vedere cosa preveda il bookmaker per questa partita. Il segno 1 identifica la vittoria dei padroni di casa e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte l’importo investito, infine il successo degli ospiti, per cui dovrete puntare sul segno 2, ha un valore equivalente a 3,55 volte la vostra giocata.

