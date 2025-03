Diretta Ascoli Vis Pesaro, ospiti a caccia delle prime posizioni

La diretta Ascoli Vis Pesaro sarà valida per la trentaquattresima giornata del girone B di Serie C e vedrà sfidarsi due squadre che hanno vissuto due stagioni ben distinte e differenti e li ha portati a giocare per obiettivi opposti, i padroni di casa rischiano di rientrare nella lotta salvezza anche se solo attraverso i playout ma hanno ancora qualche punto di vantaggio sulle inseguitrici, sono infatti quindicesimi con 37 punti, gli ospiti invece sono certi del loro posto nei playoff visto che con 55 punti occupano il quinto posto.

L’Ascoli arriva alla partita dopo il pari in casa del Pontedera mentre la Vis Pesaro ci Sto arrivando!iva dopo la vittoria per 2-0 contro la Pianese in inferiorità numerica.

Diretta Ascoli Vis Pesaro, come seguire la partita

Per seguire la diretta Ascoli Vis Pesaro delle ore 15.00 i tifosi e gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport per poi sintonizzarsi su uno tra i canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 255), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Quote Ascoli Vis Pesaro, pronostico finale

Per la diretta Ascoli Vis Pesaro dello Stadio Cino e Lillo Del Duca i bianconeri saranno schierati dal mister Domenico Di Carlo con il 4-1-4-1 con Raffaelli in porta, Alagna e D’Amore i terzini con Menna e Piermarini centrali a completamento del reparto, Odjer in mediana, D’Uffizzi e Silipo sulle fasce, Varone e Carpani in mezzo al campo, Forte unica punta. I pesaresi invece dovrebbero confermare il 3-5-2 scelto dal mister Roberto Stellone nell’ultima partita con Pozzi tra i pali, Tonucci, Bove e Zoia come tre difensori centrali, Tavernaro e Ceccacci gli esterni con Pucciarelli, Obi e Di Paola a completare il centrocampo, Nicastro e Raychev la coppia d’attacco.

Scommessa Ascoli Vis Pesaro, quote e pronostico finale

La diretta Ascoli Vis Pesaro è derby e come tale imprevedibile: i pesaresi paiono nettamente favoriti vista la grossa differenza di punti e lo stato di forma delle due squadre che vede i padroni di casa avere 4 sconfitte nelle ultime 6 partite mentre i padroni di casa è da 3 partite che non perdono.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come Sisal si nota che la quota della vittoria dell’Ascoli è la stessa della vittoria della Vis Pesaro e pari a 2.60, il pareggio invece è pagato 3.10.