Diretta Assoluti Italiani Atletica 2021/ Streaming video Rai: tanti big in pista!

Siamo in diretta con i Campionati assoluti italiani di atletica leggera 2021: anche oggi, sabato 26 giugno 2021 l’appuntamento è a Rovereto per la consegna dei titoli nazionali Outdoor e sulla pista trentina davvero sono tanti i big dell’atletica del tricolore chiamati in causa, con un triplice obbiettivo.

Tra lotta per il titolo nazionale, qualificazione olimpica e ultimi test in vista proprio dell’appuntamento a cinque cerchi, ormai vicinissimo: davvero non mancano le motivazioni e siamo sicuri che saranno scintille oggi. Già ieri poi, nella prima giornata abbiamo dato spolvero soprattutto agli ardimentosi specialisti delle prove multiple. Ma ora rimettiamoci comodi e godiamoci lo spettacolo dell’atletica in azzurro.

ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA RASSEGNA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto ampie finestre per seguire gli Assoluti italiani di atletica leggera 2021: oggi è previsto dunque uno spazio in diretta tv alle ore 19.00 al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Tale finestra sarà chiaramente disponibile in diretta streaming video per tutti gli appassionati, tramite il portale gratuito Raiplay.it. In aggiunta ricordiamo la possibilità di vedere le prove degli azzurri a Rovereto in diretta streaming video tramite il portale www.atletica.tv, canale ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

DIRETTA ASSOLUTI ATLETICA LEGGERA 2021: PROGRAMMA PER IL DAY 2

Impazienti di dare la parola alla pista trentina, pure serve ora andare a controllare il programma per questo day 2 degli Assoluti italiani di atletica, in diretta ancora da Rovereto: il calendario è davvero ricco e ci attendiamo gran fuochi d’artificio. Tabella alla mano ecco che alle ore 11.00 saranno gli uomini ad aprire le danze, con le prove del decathlon per i 110m ostacoli, il lancio del disco e il salto con l’asta: nel frattempo per il tabellone femminile ecco le gare dell’eptathlon per salto in lungo, lancio del giavellotto e serie degli 800m, mentre nelle specialità singole avremo la gara del lancio del martello e le batterie dei 400m e i 100 ostacoli. Proseguendo ecco che avremo per le prove maschili le specialità del salto con l’asta, salto in lungo (Randazzo) e le batterie dei 110m ostacoli: a partire dalle ore 18.25 saranno invece le batterie uomini e donne per i 100m.

Continuando nel calendario, sabato 26 giugno, per gli Assoluti italiani di atletica 2021 ecco che sarà spazio in serata per la prova del salto in alto femminile (con Alessia Trost a caccia della qualificazione alle olimpiadi, e Elena Vallortigara, già qualificata), e del lancio del giavellotto maschile: di fila ancora le finali dei 110 ostacoli uomini e dei 100 ostacoli donne, mentre saranno in corso le serie dei 1500m per il decathlon. A conclusione della giornata, avremo le prove per il tricolore più attese e dunque le finali dei 400m e dei 100m (attenzione al nuovo primatista italiano Marcell Jacobs), il salto in lungo femminile con Larissa Iapichino e il getto del peso maschile (Fabbri e Weir, protagonisti in Coppa Europa): e ancora per gli uomini la serie degli 800m e dei 5000m come la staffetta 4×100, mentre per le donne si intervalleranno le serie dei 800m, la finale del lancio del disco, i 5000m e la staffetta 4x100m.



