DIRETTA ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021/ Video streaming Rai: Tamberi grande assente

Prova tra le più attese oggi per gli Assoluti italiani di atletica 2021 è senza dubbio quella del salto in alto maschile, gara che pure non vedrà il nostro Gianmarco Tamberi, impegnato invece sempre oggi ma a Leverkusen alla True Athletes Classics. Pure non abbiamo da temere, perché se mancherà Gimbo, a contendersi il tricolore sarà una folta schiera di saltatori italiani pronti a mettersi in luce. In tal senso ecco che tre nomi spiccano tra tutti e sono quelli di Marco Fassinotti dell’Aeronautica, Eugenio Meloni dei Carabinieri e il campione italiano in carica Stefano Sottile delle Fiamme azzurre. È dunque attesa gran battaglia tra i tre: il campione italiano indoor 2020 Fassinotti dopo tutto è tornato a saltare sul 2.25m a Ginevra solo pochi giorni fa e potrebbe dunque ben competere per fare oggi suo il tricolore (per la terza volta in carriera).Vedremo che accadrà a Rovereto. (agg Michela Colombo)

ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA RASSEGNA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto ampie finestre per seguire gli Assoluti italiani di atletica leggera 2021: oggi è previsto dunque uno spazio in diretta tv alle ore 19.00 al canale Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Tale finestra sarà chiaramente disponibile in diretta streaming video per tutti gli appassionati, tramite il portale gratuito Raiplay.it.

In aggiunta ricordiamo la possibilità di vedere le prove degli azzurri a Rovereto in diretta streaming video tramite il portale www.atletica.tv, canale ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021: OGGI LE ULTIME GARE A ROVERETO

Terza e ultima giornata in diretta da Rovereto per gli Assoluti italiani di atletica leggera 2021, oggi domenica 27 giugno 2021. Dopo dunque i gran colpi di scena occorsi ieri, quando sulla pedana trentina abbiamo consegnato i titoli nazionali tra gli altri a Marcell Jacobs nella gara regina dei 100 metri e a Paolo Dal Molin, che si è conquistato la copertina realizzando il nuovo record italiano nei 110 ostacoli, ecco che si torna ancora a gareggiare per il tricolore.

Ma non solo: ricordiamo infatti che questi campionati assoluti estivo sono l’occasione per molti atleti italiani di mettersi alla prova in vista dei prossimi Giochi Olimpici e che per altri è la grande chance di ottenere in extremis la qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi che si accenderà solo tra pochissimi giorni. Anche oggi dunque si attendiamo grande spettacolo a Rovereto per gli Assoluti italiani di atletica 2021.

DIRETTA ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Pronti ad assistere al grande spettacolo dell’atletica al tricolore, pure prima di dare la parola alla pista di Rovereto è opportuno andare a controllare con attenzione che ci riserva il programma per la diretta degli Assoluti italiani di atletica 2021. Come è facile immaginare, anche per questa terza e ultima giornata, il programma è davvero fitto: le luci sulla pista di Rovereto si accenderanno però solo alle ore 16.15, e saranno ancora gli uomini ad aprire le danze con la gara del lancio del martello (con Falloni) e con le batterie dei 200m. Di fila ecco le prime prove femminili del salto triplo e del salto con l’asta (con Roberta Bruni), a cui seguiranno le serie dei 200 (Siragusa e Hopper iscritte) e 1500m piani.

Dalle ore 18.10 ancora gare al maschile con le prove del lancio del disco e del salto in alto (dove mancherà però Gianmarco Tamberi), con nel mezzo la serie dei 1500 e la finale del salto triplo e degli 400m ostacoli (prova che sarà eseguita alle ore 19.35 dalle donne).

Proseguendo nel programma degli Assoluti italiani di Atletica 2021 ecco le ultime gare: avremo la finale dei 200m (attenzione a Desalu) e dei 3000 siepi uomini, seguire dalle prove per il tricolore femminile per il lancio del peso (con Chiara Rosa gran protagonista), i 200m, lancio del giavellotto e 3000 m siepi. A chiudere la manifestazione le staffette della 4×400 uomini e donne.

