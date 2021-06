Diretta Assoluti Italiani Atletica 2021/ Streaming video tv: al via i Campionati!

DIRETTA ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021: AL VIA I CAMPIONATI A ROVERETO

Dopo le emozioni del Golden Gala, la grande atletica del tricolore è di nuovo sotto ai riflettori: oggi, venerdi 25 giugno 2021 comincerà la diretta dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera e a Rovereto saranno tanti i big azzurri chiamati a giocarsi il titolo nazionale Outdoor. Anche perché il banco di prova trentino sarà tra gli ultimi in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ormai davvero alle porte: per alcuni dunque è tra le ultime possibilità di staccare il pass per il Giappone, mentre per altri, la rassegna sarà utilissimo banco di prova per affinare la propria preparazione a pochi giorni dalla partenza per il Sol levante. In palio in ogni caso vi sarà il titolo nazionale: davvero non poca cosa.

Filippo Tortu/ "I 100m sono la mia gara ma a Tokyo voglio due finali"

ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA RASSEGNA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto ampie finestre per seguire gli Assoluti italiani di atletica leggera 2021, ma che purtroppo le prove di oggi non saranno fruibili in diretta tv in tempo reale. Pure ricordiamo la possibilità di vedere le prove degli azzurri a Rovereto in diretta streaming video tramite il portale www.atletica.tv, canale ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

CASO COE/ L’Italia della schiena dritta: premiamo chi ci minaccia e chi copre reati!

DIRETTA ASSOLUTI ITALIANI ATLETICA 2021: IL PROGRAMMA PER IL DAY 1

Impazienti di dare il via alla diretta degli Assoluti italiani di atletica 2021, andiamo prima a vedere nel dettaglio che ci riserverà il programma per il day 1 a Rovereto: davvero ci attende oggi una giornata intensissima. Calendario alla mano vediamo che sulla pista trentina si comincerà alle ore 11.00 con la serie dei 100m decathlon e dei 100 ostacoli per l’eptathlon: a seguire si alterneranno le prove del salto in lungo e del peso maschile come del salto e del peso femminile sempre per decathlon e eptathlon. Dalle ore 15.00 spettacolo in pedana con il salto in alto maschile sempre per la prova collettiva ecco poi i 200m per l’eptathlon e le batterie dei 400m specialità sia uomini che donne, con anche la serie dei 400m per il decathlon. A chiusura della giornata la marcia maschile e femminile per i 10 km.

LEGGI ANCHE:

Paola Pigni è morta/ Ex atleta colta da malore a 75 anni, vinse bronzo a Monaco '72

© RIPRODUZIONE RISERVATA