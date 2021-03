DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI NUOTO 2021/ Streaming Rai: al via le prime batterie

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021: AL VIA LE PRIME BATTERIE

Si accende finalmente la diretta degli Assoluti primaverili di nuoto 2021 e a Riccione davvero non vediamo l’ora di dare il via alle prime batterie con tanti campioni impazienti di lottare per il titolo nazionale, oltre che per un pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo, previste questa estate. L’attesa è grande e come abbiamo visto prima, il programma è già fitto fin da questa mattina: vediamo nel dettaglio chi saranno i big impegnati nelle prime batterie. Come detto prima a cominciare saranno gli uomini e dunque ecco iscritti nelle prove dei 50 m stile libero Miressi e Dotto come anche Matteazzi per i 400 m misti e Detti per la prova dei 400 m a stile libero: Martinenghi, Giorgetti e Pizzini saranno invece in vasca per le batterie dei 200 m dorso. E a seguire come abbiamo detto prima, saranno anche le donne e in primis Federica Pellegrini (nei 50 m stile con Di Pietro), Simona Quadarella nei 400 m, e Ilaria Cusinato nei 400 m misti. Ora diamo la parola alla vasca, via!

Sun Yang, squalifica annullata: "colpa" di Frattini/ L'ex ministro offese i cinesi

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL NUOTO NAZIONALE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto alcune finestre in diretta tv per seguire li momento salienti degli Assoluti primaverili di nuoto 2021, in corso a Riccione. Per il Day 1, oggi mercoledì 31 marzo 2021, su Raisport + (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre) è prevista dunque una finestra in diretta tv, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 per le finali in calendario. Ricordiamo che tale spazio sarà usufruibile anche da coloro che non potranno oggi sedersi davanti alla tv, in streaming video tv tramite il sevizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Brescia Barceloneta (risultato finale 6-8): lombardi ko, non basta Cannella

LA PRIMA GIORNATA A RICCIONE

Si accende oggi, mercoledì 31 marzo 2021 la diretta per gli Assoluti italiani primaverili 2021 di nuoto a Riccione, competizione che porterà in vasca dopo lunghissimo stop per la pandemia ben 563 atleti, pronti a competere per il titolo nazionale e non solo. Da oggi e fino al 3 aprile infatti, con i campionati italiani di nuoto, i campioni nazionali avranno occasione fondamentale per strappate tempi utili che valgono la qualificazione non solo ai prossimi Europei, previsti a Budapest il prossimo 17-23 maggio, ma pure validi per rappresentare il tricolore alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021 (24 luglio-1 agosto). Molte star italiane hanno già in tasca il biglietto per il Giappone, ma molte altre no e comunque già da questo day 1, i campionato italiani di Riccione saranno evento fondamentale per capire il proprio stato di forma in vista di questi due grandissimi appuntamenti. Siamo allora davvero impazienti di dare la parola alle star del nuoto nazionale (rimaste di fatto quasi a digiuno dallo scorso Settecolli, disputato ad agosto), in diretta per gli Assoluti primaverili di nuoto 2021 a Riccione.

Diretta/ Pro Recco Spandau (risultato finale 19-6): liguri straripanti!

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI NUOTO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare il via alla diretta degli Assoluti primaverili di nuoto 2021 a Riccione, andiamo a vedere subito che cosa ci propone il programma odierno. Per il Day 1, come per tutta la rassegna sono state previste due sessioni di competizioni, una mattutina e una serale, dedicata a finali e premiazioni: attenzione particolare sarà data al rispetto delle norme anticovid per cui attendiamoci variazioni di programma anche dell’ultimo minuto, con accorpamento di batterie o maggior impegni previsti. Comunque oggi il via agli Assoluti primaverili 2021 sarà dato alle ore 9.00 con le prime batterie: per gli uomini avremo i 50 m stile libero i 400 m misti, i 400 m libero e i 200 m rana (con Nicolò Martinenghi e Luca Pizzini), mentre a seguire e a partire dalle ore 11 la vasca sarà dalle donne con le batterie di 400 m stile (con Simona Quadarella), 400m misti (con Ilaria Cusinato), 200 m dorso e 50 m stile libero. Solo nel pomeriggio si farà sul serio: ecco che alle ore 16.30 sarà la volta delle finali dei 50 m stile libero, seguire da quelle dei 400 m misti, sia donne che uomini, a seguire saranno ancora finali per i 200 m rana uomini e i 200 m dorso femminili , con pure le prove per le medaglie dei 400 m a stile libero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA