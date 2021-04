Diretta Assoluti Primaverili nuoto 2021/ Streaming video Rai: al via il day 2!

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI NUOTO 2021: IN VASCA PER LE BATTERIE

Solo tra pochissimo daremo il via alla diretta degli Assoluti primaverili di nuoto 2021 e davvero non vediamo l’ora di rivedere i nostri beniamini in vasca. Il programma solo per la mattinata di oggi è davvero intenso e non mancano i big chiamati in causa, da Restivo a Paltrinieri e Detti, fino a Federica Pellegrini e Simona Quadarella: chi di questi riuscirà già oggi a strappare il pass olimpico? Sulla carta la Divina Pellegrini avrebbe già un biglietto pronto per Tokyo, ma la nuotatrice ha deciso di tentare la qualificazione direttamente in vasca e già oggi è gran favorita nella prova dei 100 m sl: l’azzurra è apparsa in gran spolvero sulla distanza all’ultimo evento di Marsiglia e il 53”66 (tempo limite) pare nelle sue gambe). Negli 800 m stile libero Quadarella e Caramiglioli hanno già in tasca il pass per Tokyo ma certo oggi spingeranno al massimo per verificare il proprio stato di forma in vista dell’appuntamento a cinque cerchi: nella prova maschile Paltrinieri e Detti si sfideranno per strappare invece il biglietto per il Giappone, e con Acerenza e Marco De Tullio saranno scintille vere in vasca. Si comincia!

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL NUOTO NAZIONALE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto alcune finestre in diretta tv per seguire li momento salienti degli Assoluti primaverili di nuoto 2021, in corso a Riccione. Per il Day 2, oggi giovedi 1 aprile 2021, su Raisport + (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre) è prevista dunque una finestra in diretta tv, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 per le finali in calendario. Ricordiamo che tale spazio sarà usufruibile anche da coloro che non potranno oggi sedersi davanti alla tv, in streaming video tv tramite il sevizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

IL DAY 2

Siamo ancora in diretta con gli Assoluti primaverili 2021 di nuoto in corso a Riccione: oggi giovedì 1 aprile 2021 daremo il via alle prove del day 2 e davvero non vediamo l’ora di dare spazio ancora ai tanti big del nuoto italiano. Come già occorso ieri, ci attendiamo anche oggi grandi scintille in vasca, ricordato che quesi campionati italiani sono le ultime possibilità di strappare un tempo che vale la qualificazione ai prossimi Europei di Budapest come alle Olimpiadi di Tokyo di questa estate: vedremo chi oggi potrebbe già strappare il pass continentale e a cinque cerchi. Già ieri sera, nelle finali di Riccione è stata grande impresa in vista di Sara Franceschi che nei 400 m misti, con il crono di 4’37″06 oltre al titolo italiano, strappa anche il biglietto per Tokyo. Pass europei invece per Matteazzi nei 400 m misti maschili e Cocconcelli per i 50 m a stile libero femminili: è stato poi ieri a Riccione anche nuovo record per i 200 m dorso donne con Margherita Panziera, davvero super, con il tempo di 2’05″56.

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021 DI NUOTO: IL PROGRAMMA DEL DAY 2

Andiamo dunque a vedere immediatamente che cosa ci riserva il programma di questo day 2 per gli Assoluti primaverili di nuoto 2021: ricordiamo che come occorso ieri anche oggi saranno due le sessioni di attività in vasca, una al mattino per le batterie preliminari e una prevista solo nel tardo pomeriggio-prima serata, riservata e finali e cerimonie di premiazione. Ecco che allora oggi la diretta degli Assoluti primaverili di nuoto 2021 comincerà alle ore 9.00 con le batterie riservate agli uomini dei 200 m dorso (con Matteo Restivo), 100m rana (con Martinenghi) 200 m farfalla (Burdisso), 100 m stile libero (con Miressi, Zazzeri, Dotto e Orsi) e 800m stile libero con ancora il duo Paltrinieri-Detti. Alle ore 11.00 le vasche di Riccione saranno a disposizione delle donne, che affronteranno le batterie dei 200 m rana e 200 m farfalla (Bianchi e Cusinato), con i 100 m stile libero (con la nostra Federica Pellegrini), i 100 m dorso (Panziera e Scalia) e gli 800 a stile libero con Quadarella e Caramignoli. Nel pomeriggio e solo a partite dalle ore 17.30 sarà spazio per le finali delle prove occorse nella mattinata: si cominceranno con le prove degli 800 m stile libero uomini e donne, seguite dalle finali dei 200 m dorso uomini e 200 m rana femminile. Di fila ecco poi le finale dei 100 m stile libero, dei 200 m farfalla e dei 100m dorso per le donne, con anche la gara che assegna il titolo italiano per i 100 m rana maschile.



