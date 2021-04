Diretta Assoluti Primaverili Nuoto 2021/ Streaming video Rai: oggi day 3 a Riccione

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI NUOTO 2021: TERZA GIORNATA IN VASCA

Siamo anche oggi venerdi 2 aprile 2021 in diretta con gli Assoluti di nuoto primaverili 2021 in corso a Riccione: in vasca faranno ritorno per il day 3 tanti big del nuoto italiano, pronti non solo a fare proprio il titolo italiano ma riuscire a segnare tempi validi per qualificarsi ai prossimi Europei di Budapest come pure alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021. In tal senso nella giornata di ieri sono state poche le emozioni in vasca: troppe gare modeste che rivelano una condizione non sempre ottimale, inevitabile dopo così tanti messi di stop. Gli squilli, pochi, sono stati però superbi: ecco il crono di 7’41″91, il migliore per la distanza nel 2021 di Gregorio Paltrinieri nella prova degli 800 m stile, come pure l’eccezionale tempo di 58″37 segnato da Martinenghi nei 50 m rana maschili, nuovo record italiano sulla specialità (non olimpica) e miglior crono della stagione. Chissà se qualche altro record verrà sbriciolato oggi.

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL NUOTO NAZIONALE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto alcune finestre in diretta tv per seguire i momenti salienti degli Assoluti primaverili di nuoto 2021, in corso a Riccione. Per il Day 3, oggi venerdi 2 aprile 2021, su Raisport + (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre) è prevista dunque una finestra in diretta tv, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 per le finali in calendario. Ricordiamo che tale spazio sarà usufruibile anche da coloro che non potranno oggi sedersi davanti alla tv, in streaming video tv tramite il sevizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ASSOLUTI NUOTO PRIMAVERILI 2021; IL PROGRAMMA ODIERNO

Anche per questo day 3 della diretta degli Assoluti primaverili di nuoto 2021, ci attende un programma ben fitto, ordinato, come già occorso negli altri giorni, in due sessioni di prove: la prima al mattino, riservata alle batterie avrà luogo alle ore 9.00, mentre la seconda che inizierà alle ore 17.30 sarà per finali e premiazioni. Ecco che allora oggi in vasca a Riccione l’attività comincerà dunque alle ore 9 con le prime batterie riservate agli uomini: si partirà dunque subito con le eliminatorie dei 100m dorso con Simone Sabbioni e Matteo Restivo, seguita dalle batterie dei 100 m farfalla (con Rivolta e Codia) e da quelle della gara regina, dei 200 m stile libero, dove troviamo iscritti Megli, Di Tullio, Detti e Ciampi: a chiudere le batterie dei 50 m rana. Solo dalle ore 11.00 sarà poi spazio per le donne: il programma partirà con le eliminatorie dei 100 m rana (con Pilato, Carraro e Castiglioni), seguite dalle batterie dei 100 m farfalla, dove sono iscritte Di Liddo e Bianchi. Sono poi in calendario le batterie dei 50 m dorso (con Scalia e Panziera, questa fresca di record poi) come le eliminatorie della prova regina, i 200 m stile libero dove è grande attesa per Federica Pellegrini, che ieri per un nulla ha sfiorato il tempo limite per le Olimpiadi nella prova dei 100m stile libero. Per la serata e non prima delle ore 17.30 sarà spazio poi per le finali delle gare di cui al mattino abbiamo vissuto le batterie: si comincerà con la finale dei 100 m dorso maschili per concludere poco prima delle ore 19 con la gara per i 50 m dorso femminili.

