DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI NUOTO 2021/ Streaming Rai: oggi le ultime gare

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021: BENE PILATO

Si è chiusa la diretta degli Assoluti primaverili di nuoto 2021 a Riccione per le batterie del mattino del day 4, l’ultimo dei campionati nazionali: vediamo dunque subito che cosa è occorso in vasca questa mattina. Come al solito a partire anche oggi sono stati gli uomini e prima prova erano state le eliminatorie dei 50 m dorso, dove il migliore si è infine rivelato Simone Sabbioni con il crono di 25”21. Di fila sono state batterie dei 50 m farfalla maschili con il miglior tempo di Thomas Ceccon di 23”51, e successivamente quelle dei 200 m misti, dove il migliore si è rivelato Razzetti con il tempo di 2.02.04. Conclusa poi anche la seconda serie dei 1500 m stile libero (ma i big saranno in vasca solo questa sera direttamente in finale), ecco che a Riccione è stato spazio per le batterie delle donne. Il via è stato dato alle ore 11.00 con le eliminatorie dei 50 m rana, dove è stata vera battaglia tra le tre star della specialità, Pilato, Carraro e Castiglione. A spuntarla è stata Benedetta Pilato con il crono di 29”62 a un solo centesimo dal suo record e a pochissimo anche dal primato europeo. Per le batterie die 50 m farfalla la migliore è stata poi Silvia Di Pietro con il tempo di 26”46, mentre nelle eliminatorie dei 200 m misti la più veloce è stata Sara Franceschi con il tempo di 2.15.14. A chiudere il segmento la serie lenta dei 1500 m stile libero, gara che però vedrà le big solo questa sera. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL NUOTO NAZIONALE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto alcune finestre in diretta tv per seguire i momenti salienti degli Assoluti primaverili di nuoto 2021, in corso a Riccione. Per il day 4, ultima giornata di competizioni, oggi sabato 3 aprile 2021, su Raisport + (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre) è prevista dunque una finestra in diretta tv, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per le ultime finali in calendario. Ricordiamo che tale spazio sarà usufruibile anche da coloro che non potranno oggi sedersi davanti alla tv, in streaming video tv tramite il sevizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

OGGI IL DAY 4

Ultima giornata in diretta da Riccione per gli Assoluti primaverili di nuoto 2021: con oggi, sabato 3 aprile 2021 sarà ultimo appuntamento per i campionati italiani e dunque chance pesantissima per tutti i big del nuoto italiano per staccare pass validi per gli Europei di Budapest del prossimo maggio e ovviamente anche quelli che valgono i Giochi Olimpici 2021 di Tokyo. L’attesa per questi due grandi appuntamenti è grande e certo in molti vorranno anche oggi dare il massimo per verificare la propria forma dopo tanti mesi di stop.

I colpi di scena saranno tanti, già nella giornata di ieri: dal super tempo di Federica Pellegrini (in lacrime per l’emozione) nei 200 m stile libero che vale la quinta rassegna a cinque cerchi per la veneta, al doppio record italiano segnato (al mattino e poi in finale) da Nicolò Martinenghi nei 50 m rana, fino al pass olimpico staccato da Martina Castiglioni nei 100 m rana. Anche oggi ci attendiamo gran scintille.

DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI NUOTO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di vivere il day 4, ultima giornata in diretta con gli Assoluti primaverili di nuoto 2021, andiamo subito a vedere che cosa ci riserva il calendario della manifestazione. Come già noto, al mattino sarà spazio solo per le batterie e ancora una volta saranno gli uomini a dare il via alle danze, a partire dalle ore 9.00. Prima gara saranno le eliminatorie dei 50 m dorso (con Lamberti, Milli e Sabbioni), cui saranno seguiti dalle batterie dei 50 m farfalla, con iscritti Ceccon, Rivolta e Codia. A chiudere le batterie dei 200 m misti (Ranzetti e Matteazzi) e la serie dei 1500 m stile libero, disciplina che però vedrà i big (Patrinieri e Acerenza) pronti solo questa sera. A seguire a Riccione ma solo dalle ore 11.00 le ultime batterie femminili e dunque le eliminatorie dei 50 m rana, con Carraro, Pilato e Castiglioni, e quelle dei 50 m farfalla (Di Liddo, Di Pietro e Bianchi). A chiudere il programma i 200 m misti con Cusinato e Franceschi, e la serie dei 1500 m stile libero (dove pure le big, come Caramignoli e Quadarella saranno di scena solo in serata). Sarà poi alle ore 17.30 che si tonerà in vasca per le finalissime dei campionato italiani: si aprirà con le prove dei 1500 m stile libero uomini e donne, per concludere prima delle ore 19.00 con le gare valide per il titolo nazionale dei 200 m misti, maschili e femminili.

