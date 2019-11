Diretta Astana Manchester United/ Streaming video tv: tutto deciso (Europa League)

Astana Manchester United, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 16.50 in diretta dall’Astana Arena, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Lunghissima trasferta in Kazakhstan per i Red Devils, che con la doppia vittoria nel confronto con il Partizan Belgrado si sono guadagnati il passaggio del turno con 2 giornate di anticipo, anche se ora devono guardarsi dall’AZ Alkmaar per la eventuale conquista del primo posto. 2 punti di vantaggio sugli olandesi per lo United che in campionato continua a sprecare occasione, nell’ultimo match di Premier League a Bramall Lane la squadra di Ole Gunnar Solskjaer era passata dal 2-0 al 2-3, subendo però il pareggio dei padroni di casa allo scadere. I kazaki sono ancora a secco di punti nel girone L, ma a Old Trafford all’andata avevano dato filo da torcere allo United, vincente solo di misura. L’Astana nel campionato kazako ha vinto in volata il titolo con il Kairat Almaty e l’Ordabasy, avvicinatisi rispettivamente a -1 e -4 dopo la sconfitta interna dell’Astana contro l’Ertis Pavlodar nell’ultimo impegno disputato, ma senza riuscire a ottenere il sorpasso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Astana Manchester United, match previsto giovedì 28 novembre 2019 alle ore 16.50 e che si disputerà presso l’Astana Arena, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 251 di Sky, nel contenitore Diretta Goal Europa League che diffonderà in tempo reale gol e azioni salienti delle partite non trasmesse per intero in diretta. Diretta Goal Europa League si potrà vedere anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà seguire l’andamento del match con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ASTANA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Astana Manchester United, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 16.50 presso l’Astana Arena, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. L’Astana, guidata in panchina da Buruk, sarà schierato con un 4-4-2 disposto con la seguente formazione titolare: Eric, Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko, Tomasov, Petsukh, Maevskiy Beysebekov, Khizhnichenko, Rotariu. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Mokin, Janga, Murtazayev, Muzhikov, Prokopenko, Zhalmukan. Il Manchester United del mister norvegese Solskjaer opterà invece per un 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Romero, Wan-Bissaka, Maguire, Rojo, Young, Fred, McTominay, Greenwood, Mata, Rashford, Martial. In panchina saranno presenti Grant, Garner, James, Jones, Lingard, Pereira, Williams.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 7.25, l’eventuale pareggio a una quota di 5.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 1.38. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.50 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.40.



