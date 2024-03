Diretta/ Aston Villa Ajax risultato live, streaming video tv: Emery ci crede! (Conference, 14 marzo 2024)

Questa sera si prospetta una sfida avvincente sotto il cielo europeo della diretta di Aston Villa Ajax, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League con la data X fissata per oggi 14 marzo 2024 alle ore 21.00. Dopo un primo match terminato in parità sullo 0-0, entrambe le squadre si giocano la qualificazione in casa dei britannici.

Con il vantaggio del fattore campo, gli uomini di Emery hanno l’opportunità di fare valere la propria forza e cercare di superare gli olandesi per accedere ai quarti di finale della competizione. Sarebbe un’impresa storica per l’Aston Villa, visto che non partecipava ad una competizione europea da parecchio tempo.

DIRETTA ASTON VILLA AJAX STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta du Aston Villa Ajax, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

DASTON VILLA AJAX: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci adesso sulle probabili formazioni della diretta di Aston Villa Ajax cominciando da Emery che schieri Tielemans sulla trequarti. Il talentuoso belga si distingue per la sua versatilità, combinando una tecnica raffinata con una grande capacità di recupero palla.

Dall’altra parte del campo, per l’Ajax ci si aspetta Henderson in cabina di regia. Il giocatore, già noto per le sue prestazioni in Premier League, ha dimostrato di sapersi far valere anche al Villa Park.

ASTON VILLA AJAX, LE QUOTE

Presentiamo in ultima battuta le quote del match di Aston Villa Ajax, grazie al sito di Sisal: il bookmaker vede favorita la squadra inglese con una quota del 2,3 mentre il segno 2 a 2,5. Il pareggio nei novanta minuti invece è fissato a 3.











