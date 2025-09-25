Analisi della diretta Aston Villa Bologna, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Aston Villa Bologna, sfida tra squadre in difficoltà

Al Villa Park di Birmingham andrà in scena la prima giornata della League Phase dell’Europa League con la diretta Aston Villa Bologna che metterà di fronte due squadre che nella passata stagione hanno partecipato alla Champions League ma che quest’anno dovranno giocare nella seconda competizione UEFA, gli inglesi sono sicuramente tra le favorite per via dell’organico di altissimo livello su cui possono contare, quest’anno però si sta rivelando più difficile del previsto tanto che in Premier League hanno solo 3 punti e si trovano invischiati nella lotta salvezza.

Anche per i rossoblù la stagione è partita un po’ a rilento rispetto alle aspettative derivanti dell’anno passato, le cessioni di giocatori importanti si stanno facendo sentire e i nuovi acquisti devono ancora dare l’apporto sperato, sono comunque riusciti a guadagnare un posto a metà classifica e da una vittoria 2-1 in rimonta da cui ripartiranno per provare a conquistare nuovamente l’Europa.

Diretta Aston Villa Bologna, dove vedere la partita in diretta streaming video

Per tutte le competizioni europee il punto di riferimento per la fruizione dei tifosi è Sky Sport e quindi anche la diretta Aston Villa Bologna potrà essere seguita dalle 21.00 su quelle reti per chi avrà sottoscritto l’abbonamento ai suoi servizi, i canali a disposizione dei clienti saranno Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 251) per la Diretta Gol, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252) per l’evento singolo, oltre che lo streaming sulle piattaforme di SkyGo e NowTv.

Aston Villa Bologna, probabili formazioni

Entrambi i tecnici vorranno far bene all’esordio nella diretta Aston Villa Bologna e per questo senza alcun dubbio metteranno in campo la miglior formazione a loro disposizione, quella che potrebbe regalare più facilmente la vittoria, Unai Emery quindi nel suo 4-2-3-1 schiererà Emiliano Martinez in porta, Cash, Konsa, Pau Torres e Digne in difesa, McGinn e Onana in mediana, Sancho, Rogers e Guessand sulla trequarti e in attacco il solo Watkins.

Il 4-2-3-1 dovrebbe essere anche la scelta di Vincenzo Italiano che manderà in campo Skorupski tra i pali, Zortea e Miranda come terzini con Lucumì ed Heggem a completare il reparto, Freuler e Ferguson in mezzo al campo, una linea di trequartisti composta da Orsolini e Rowe sulle fasce e Odgaard al centro alle spalle di Dallinga unica punta.

Diretta Aston Villa Bologna, quote e pronostico finale

Per provare a trovare un risultato della diretta Aston Villa Bologna faremo affidamento a bet365 e ai valori che ha assegnato ai possibili esiti alla fine dei 90 minuti di gioco, la favorita per la vittoria finale è la squadra inglese che può contare su una lunga lista di giocatori di altissimo livello e che per questo è fissata a 1.75. La quota più alta è data invece alla vittoria dei rossoblù che sembrano ancora lontani da quelli visti lo scorso anno e che quindi sono dati a 4.75, mentre il pareggio è stato fissato a 3.50 in quanto è comunque difficile che si verifichi ma non impossibile per le difficoltà della squadra di Birmingham.