DIRETTA ASTON VILLA BRUGGE, TUTTI A BIRMINGHAM

Sarà una gara interessante, anche se gli ultimi 10′ dell’andata l’hanno messa in netta discesa per gli inglesi. La diretta Aston Villa Brugge si disputerà questo mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 21:00 presso il Villa Park di Birmingham.

Fino al minuto 80 dell’andata, la sfida era sull’1-1 e lascia aperto più di uno spiraglio al Brugge. Negli ultimi minuti però prima un autogol e poi un rigore concesso hanno probabilmente spianato la strada all’Aston Villa per i quarti.

Detto ciò, per il Brugge è una missione difficile ma non impossibile. Infatti con una vittoria per due reti di scarto dei nerazzurri, i belgi andrebbero a giocarsela ai supplementari, uno scenario che potrebbe accontentare eccome il Club Brugge.

DOVE VEDERE DIRETTA ASTON VILLA BRUGGE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Aston Villa Brugge? In questo caso, vi basterà essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming allora, sempre con abbonamento, avrete in dotazione l’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA BRUGGE

L’Aston Villa scenderà sul terreno di gioco con il modulo 4-2-3-1. In porta Martinez, difeso da Disasi, Konsa, Mings e Digne. In mediana ci saranno McGinn e Tielemans con Bailey insieme a Rogers e Rashford dietro a Watkins.

Il Club Brugge risponderà con il 4-2-3-1. Tra i pali Mignolet, protetto da Sabbe, Ordonez, Mechele e De Cuyper. A centrocampo si vedranno titolari Nwadike e Jasari mentre Talbi, Vanaken e Tzolis sulla trequarti con Ferran Jutglà punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ASTON VILLA BRUGGE

A partire favorita è l’Aston Villa a 1.62 mentre la X è a 4.20, poco più basso del 2 fisso a 5. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.62 e 2.30.

