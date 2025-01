DIRETTA ASTON VILLA CELTIC, UN DUELLO DECISIVO

Mercoledì 29 gennaio andrà in scena alle ore 21 in contemporanea l’ultima giornata della prima fase della Champions League 2024/25, dove si giocherà anche la diretta Aston Villa Celtic. Il match rappresenta un crocevia importante per la formazione inglese, attualmente ottava a pari punti con il Bayer Leverkusen a quota tredici. Con una vittoria, l’Aston Villa potrebbe rientrare tra le prime otto che accederanno direttamente agli ottavi di finale. I ragazzi di Unai Emery si distinguono per un bilancio equilibrato: nove gol segnati e appena quattro subiti, segno di una solida organizzazione difensiva, nonostante l’ultimo passo falso contro il Monaco, che li ha sconfitti per 1-0.

Video Celtic Young Boys (1-0)/ Gol e highlights: che autorete per Benito! (Champions League, 22 gennaio 2025)

Dall’altra parte, il Celtic ha la certezza matematica di essere tra le prime ventiquattro che andranno agli spareggi e non può quindi chiedere null’altro in questa fase. La squadra scozzese, pur avendo segnato un gol in più degli avversari, ha mostrato maggiori fragilità difensive, incassando ben 10 reti. Padroni di casa quindi favoriti oltre che dal fattore campo da un grosso carico di motivazione che li porterà a dare tutto in questa sfida.

DIRETTA/ Celtic Young Boys (risultato finale 1-0): autogol di Benito! (Champions League, 22 gennaio 2025)

DIRETTA ASTON VILLA CELTIC, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati di Champions potranno godersi la diretta Aston Villa Celtic in TV sui canali Sky Sport e Amazon Prime Video. Sarà possibile anche vedere il match in diretta streaming video su Sky GO.

ASTON VILLA CELTIC, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Aston Villa Celtic. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1. Emery dovrebbe puntare su Martinez tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Cash, Konsa, Mings e Digne. A centrocampo, Kamara e Tielemans agiranno come diga, mentre Bailey, Rogers e Buendia supporteranno l’unica punta Watkins.

DIRETTA/ Lipsia Aston Villa (risultato finale 2-3): la decide Ross Barkley! (10 dicembre 2024)

Dall’altra parte, il Celtic si presenta con un 4-3-3 guidato da Schmeichel in porta. Difesa con Johnston, Carter-Vickers, Trusty e Taylor; McGregor sarà il perno del centrocampo affiancato da Engels e Hatate. In attacco, spazio al tridente Kühn, Furuhashi e Colley.

DIRETTA ASTON VILLA CELTIC, LE QUOTE

Per la diretta Aston Villa Celtis le quote vedono l’Aston Villa nettamente favorito, con la vittoria offerta a 1.55. Le quote per il successo del Celtic fuori casa vanno da 5.40 a 5.75, mentre il pareggio viene dai dai principali siti di scommesse a circa 4.60.