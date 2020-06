Diretta Aston Villa Chelsea/ Streaming video tv: torna una classica di Premier League

Aston Villa Chelsea è in programma alle ore 17:15 (italiane) di domenica 21 giugno: siamo nella 30^ giornata della Premier League 2019-2020, anche in Inghilterra dunque è tornato il grande calcio che si era interrotto per la pandemia da Coronavirus. Durante i tre mesi di lockdown, se non altro, da oltre la Manica sono arrivate notizie divertenti, interessanti e anche bizzarre circa le ipotesi al vaglio per decretare una conclusione ufficiale della stagione; si è anche detto che il Liverpool avrebbe rischiato in maniera incredibile di non vincere nemmeno questo titolo, intanto oggi al Villa Park si gioca di nuovo ma lo si farà ovviamente senza il supporto del pubblico. Per i Villans non è la prima partita dopo il Coronavirus, avendo già recuperato contro lo Sheffield United; i Blues invece si rivedono finalmente in campo e non succedeva da marzo, l’ultima partita aveva fatto registrare un 4-0 all’Everton confermando il quarto posto in classifica e la possibilità di mettere pressione al Leicester, per il momento la qualificazione in Champions League non è in discussione ma bisognerà chiudere la stagione nel migliore dei modi per confermarla. Vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, aspettando la diretta di Aston Villa Chelsea possiamo dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Aston Villa Chelsea sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky, e precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Football (numero 203); tutti gli abbonati, in assenza di un televisore, potranno seguire questa partita della Premier League anche con l’applicazione Sky Go, attivando senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA CHELSEA

Per Aston Villa Chelsea, Dean Smith potrebbe puntare ancora sul 4-1-4-1: in porta c’è ovviamente Pepe Reina, con la coppia centrale che è formata da Engels e Mings e due terzini che potrebbero essere Guilbert e Targett, quest’ultimo che appare ancora favorito su Neil Taylor. Il frangiflutti posizionato davanti al reparto arretrato sarà Nakamba; Hourihane e Douglas Luiz allora dovrebbero rappresentare i due giocatori che fanno il passo avanti andando a operare sulla trequarti, supportati in questo dall’egiziano Elmohamady e da capitan Grealish; Samatta più di Keinan Davis per il ruolo di prima punta. Da valutare invece quello che vorrà fare Lampard per il suo Chelsea, che potrebbe essere in campo con il 4-3-3 ma con qualche cambio rispetto all’ultima giocata. Tammy Abraham per esempio si prepara a sostituire Giroud; Willian e Pedro potrebbero essere gli esterni a meno che non ci sia Mount ad avanzare la sua posizione, questo qualora rientri Jorginho in mediana facendo scalare Gilmour da mezzala, con Barkley sull’altro versante. In difesa Reece James insidia Azpilicueta per il posto di terzino destro; Marcos Alonso giocherà a sinistra, in mezzo favoriti Rudiger e Zouma per proteggere Kepa Arrizabalaga.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Aston Villa Chelsea è possibile grazie alle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: Blues naturalmente favoriti con un valore di 1,55 volte la somma messa sul piatto per la loro vittoria (regolata dal segno 2), il successo interno dei Villans (segno 1) vi farebbe guadagnare una somma pari a 5,50 volte quanto investito mentre il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte la cifra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA