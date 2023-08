DIRETTA/ Aston Villa Lazio video streaming tv: la storia biancoceleste contro le inglesi (oggi 3 agosto 2023)

DIRETTA ASTON VILLA LAZIO: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Aston Villa Lazio possiamo dire che le due squadre non si sono mai incrociate in precedenti ufficiali; la Lazio ha disputato, nella sua storia legata ovviamente alle coppe europee, 16 partite contro squadre rappresentanti l’Inghilterra e, bisogna segnalarlo, il bilancio è tutt’altro che positivo. Ci sono appena 3 vittorie, a fronte di 6 pareggi e di conseguenza 7 sconfitte; i successi raccolti dai biancocelesti sono arrivati contro Chelsea, Ipswich Town e Manchester United, quest’ultimo particolarmente importante perché nel 1999 il gol di Marcelo Salas aveva consegnato alla Lazio la Supercoppa Europea, dopo aver vinto la Coppa delle Coppe. Abbiamo poi le sconfitte contro i Blues (due volte) e l’Ipswich, ma anche il doppio ko contro l’Arsenal (fermato sul pari in altre due occasioni) e poi i ko maturati contro Leeds e Middlesbrough.

Dal canto suo l’Aston Villa ha incrociato in sei occasioni le squadre italiane, ma soltanto Inter (4 partite) e Juventus: ha vinto e perso due volte contro i nerazzurri, due ko contro i bianconeri e sempre in situazioni importanti, per di più i Villans ricordano ancora in maniera negativa l’eliminazione dalla Coppa Uefa 1990-1991 (secondo turno) in cui dopo il 2-0 di Birmingham avevano perso 3-0 a San Siro, contro la Juventus invece la doppia sconfitta era arrivata nei quarti della Coppa dei Campioni 1982-1983, quella che per la Vecchia Signora si sarebbe conclusa con il ko in finale per mano dell’Amburgo. (agg. di Claudio Franceschini)

ASTON VILLA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Aston Villa Lazio sarà in realtà una diretta streaming video conLazio Style che ha acquisito in esclusiva per l’Italia i diritti della partita, prodotta direttamente dal club inglese, con la partita che sarà dunque visibile con l’abbonamento Gold o l’acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it. A partire dalla mezzanotte sarà disponibile su Sky, canale 233 del digitale terreste, sul canale tematico dedicato al club biancazzurro, Lazio Style Channel, la differita del match.

DIRETTA ASTON VILLA LAZIO: SARRI ALZA IL LIVELLO!

Aston Villa Lazio, in diretta dal Bescot Stadium di Walsall, si giocherà alle ore 20.30 italiane (le 19.30 locali) di questa sera, giovedì 3 agosto. La pre-stagione è in pieno svolgimento e per la Lazio iniziano le amichevoli di un certo livello. Dopo aver conquistato vittorie contro formazioni come il Primorje, la Triestina e il NK Bravo, i biancazzurri si preparano a un altro sfidante di prestigio: l’Aston Villa, la sorpresa della scorsa stagione di Premier League.

La squadra inglese ha ottenuto un’ottima performance nella stagione passata, raggiungendo il settimo posto in classifica e qualificandosi, quindi, alla prossima edizione della Conference League. Dall’altra parte, la Lazio si sta preparando per affrontare questa nuova sfida con grande entusiasmo. Nonostante sia ancora ferma a un solo acquisto sul mercato (ma con gli arrivi di Isaksen e Kamada ormai in dirittura d’arrivo), la squadra di Maurizio Sarri è molto considerata, anche se dovrà risolvere l’ennesimo “capriccio” di Luis Alberto, indisponibile per questa sfida.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Aston Villa Lazio, match che andrà in scena al Bescot Stadium di Walsall. Per l’Aston Villa, Unay Emery schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Bailey, Camara, Luiz, Ramsey, McGinn, Watkins. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ASTON VILLA LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Aston Villa Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole La vittoria dell’Aston Villa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

