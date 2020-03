Diretta Aston Villa Manchester City/ Streaming video DAZN: finale di Carabao Cup 2020

Aston Villa Manchester City, che sarà diretta dal signor Lee Mason, domenica 1 marzo 2020 alle ore 17.30 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la finalissima della Carabao Cup 2019-2020. Si assegna il primo trofeo del 2020 nel calcio inglese, la Coppa di Lega con una delle grandi favorite, il City di Pep Guardiola, e una outsider come l’Aston Villa a giocarsi il titolo. I Villans arrivano da 3 sconfitte consecutive in campionato, incassate contro Bournemouth, Tottenham e Southampton, mentre il City ne ha vinte invece 3 di fila, battendo West Ham e Leicester in campionato e soprattutto il Real Madrid in Champions League. 1-2 per quello che potrebbe essere stato un vero esame di maturità superato in chiave europea per i Citizens, che pure stanno lottano in sede giudiziaria per l’esclusione di due anni subita dalle Coppe Europee per irregolarità nel fair play finanziario. Lo scorso 12 gennaio in Premier League il Manchester City ha battuto 1-6 a domicilio l’Aston Villa e questo potrebbe far considerare chiuso il pronostico per questa finale: non resta allora che vedere quello che succederà nella diretta di Aston Villa Manchester City, intanto possiamo gettare uno sguardo sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Aston Villa Manchester City non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Aston Villa Manchester City, domenica 1 marzo 2020 alle ore 17.30 presso il Wembley Stadium di Londra, sfida valevole per la finalissima della EFL Cup inglese. L’Aston Villa allenato da Smith dovrebbe scegliere il 3-4-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Nyland, Konsa, Mings, Hause, Guilbert, Luiz, Nakamba, Targett, El-Ghazi, Samata, Grealish. Il Manchester City guidato in panchina da Guardiola sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; de Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Aguero, Gabriel Jesus.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Aston Villa e Manchester City. La vittoria dei Villans viene offerta a una quota di 15.00, mentre l’eventuale pareggio, che porterebbe il match alla disputa dei tempi supplementari, viene proposto a una quota di 8.00 e la vittoria dei Citizens viene quotata a 1.15. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.40, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA