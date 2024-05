DIRETTA/ Aston Villa Olympiakos video streaming tv: non ci sono precedenti ufficiali! (oggi 2 maggio)

DIRETTA ASTON VILLA OLYMPIACOS: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Aston Villa Olympiacos, e dunque vale la pena fare un tuffo nel passato per presentare la semifinale di andata in Conference League. Purtroppo dobbiamo dire che non esistono precedenti ufficiali tra queste due squadre: avremo un inedito, ma non è così tra i due allenatori. Unai Emery e José Luis Mendilibar sono entrambi spagnoli, e condividono il fatto di aver vinto l’Europa League alla guida del Siviglia: Emery lo ha fatto tre volte e poi ha timbrato il poker personale con il Villarreal, Mendilibar invece è ancora ufficialmente il campione in carica, grazie al trionfo di Budapest contro la Roma.

Video/ Olympiacos Milan Primavera (3-0) gol e highlights: la coppa va ai greci (Youth League, 22 aprile 2024)

Tra i due ci sono 13 incroci, e tutti fanno riferimento alla Liga: varie squadre in questo personale testa a testa, oltre agli andalusi e al Villarreal troviamo anche Valencia, Valladolid, Almeria, Osasuna e Eibar. L’ultima sfida è del marzo di tre anni fa, il bilancio sorride a Unai Emery che ha vinto in sette occasioni contro le quattro del collega, di conseguenza ci sono due pareggi; adesso per la prima volta i due allenatori spagnoli si affrontano in una competizione europea, scenario importante perché si tratta di una semifinale sia pure di Conference League, sarà interessante scoprire come andrà la loro quattordicesima sfida diretta. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Olympiacos Milan Primavera (risultato finale 3-0): la Youth League è dei greci! (22 aprile 2024)

DIRETTA ASTON VILLA OLYMPIAKOS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Le semifinali di Conference League di Aston Villa Olympiakos saranno visibili in diretta su Sky, ma solo dopo aver acquistato il pacchetto Sport dell’emittente. Con la stessa procedura, la piattaforma di streaming online NowTv darà la stessa possibilità facendo parte dello stesso ecosistema. In alternativa anche Dazn trasmetterà questa partita.

LA PRESENTAZIONE

Il cielo sopra di noi si tinge di verde per l’andata delle semifinali in questa diretta di Aston Villa Olympiakos, l’ora X è fissata per oggi 2 maggio 2024 alle ore 21,00. Gli inglesi sono considerati i favoriti assoluti per questa sfida, forti della loro qualità e del loro prestigio in campo europeo. Tuttavia, l’Olympiakos è una squadra da non sottovalutare: se sono arrivati a questo punto della competizione.

Diretta/ Fenerbahce Olympiakos (risultato finale 2-3 d.c.r): passano i greci!

È perché possiedono il talento e la determinazione necessari per competere a questi livelli. Il match promette spettacolo, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere un vantaggio significativo in vista della gara di ritorno.

DIRETTA ASTON VILLA OLYMPIAKOS: PROBABILI FORMAZIONI

Immergiamoci ancora di più nella diretta di Aston Villa Olympiakos grazie alle probabili formazioni che vedono la solidità tra i pali di Emiliano Martinez. Il portiere argentino, campione del mondo, offre sicurezza alla difesa e infonde fiducia all’intera squadra. Il suo contributo sarà fondamentale per mantenere una linea difensiva solida.

Dall’altra parte invece, il giocatore chiave sarà Podence. Questo attaccante è un pericolo costante per la difesa avversaria grazie alla sua velocità e forza fisica. Dotato di piedi abili da trequartista, Podence è un vero jolly per la squadra greca e ha dimostrato le sue qualità segnando un gol nell’ultima partita di campionato.

ASTON VILLA OLYMPIAKOS, LE QUOTE

Osservando le quote della diretta di Aston Villa Olympiakos tramite Sisal osserviamo come il bookmaker propenda per gli inglesi con una quota di 2,1. Per i greci invece si parla di una moltiplicazione di 3,5 sull’importo scommesso in caso di vittoria. Il pareggio invece è fissato sul 2,6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA