ASTON VILLA PSG (RISULTATO LIVE 0-0): SUBITO ALTO IL PRESSING DEGLI INGLESI

Prima del calcio d’inizio, parte la musica sbagliata al Villa Park che fa suonare l’inno dell’Europa League al posto del canonico inno pre partita della Champions League. Dopo questo episodio, però, i padroni di casa partono subito forte e trovano immediatamente un calcio d’angolo che mette in difficoltà Donnarumma che viene salvato da Joao Neves in anticipo su Onana.

La risposta dei parigini è affidata a Dembele che prova ad inserirsi alle spalle della difesa degli inglesi ma non riesce a sfondare. I primi minuti sono promettenti per la squadra di Emery che sembra avere il giusto atteggiamento per provare a compiere l’impresa di recuperare due reti di svantaggio. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA ASTON VILLA PSG (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sfida inedita in terra inglese, la diretta Aston Villa PSG ha infatti come unico precedente ufficiale il 3-1 della partita d’andata al Parco dei Principi. L’Aston Villa cercherà la rimonta che porterebbe gli inglesi in una semifinale europea per il secondo anno consecutivo, anche se nel 2024 si trattava della Conference League, dove il cammino della squadra di Birmingham terminò contro l’Olympiakos che avrebbe poi vinto la manifestazione battendo la Fiorentina. Quest’anno il valore di una semifinale sarebbe molto più alto, sarebbe un bis consecutivo straordinario anche perché in precedenza in tutta la sua storia l’Aston Villa aveva raggiunto solo una volta una semifinale europea, ovviamente nella Coppa dei Campioni 1982 che avrebbe poi vinto con trionfo sul Bayern in finale.

Per il PSG invece in bacheca c’è solo la Coppa delle Coppe 1996, ma le semifinali sono molto più frequenti e nel mirino c’è la quarta in Champions League dal 2020 in poi. Adesso però comincia la diretta Aston Villa PSG e la verità uscirà naturalmente dal verdetto sul campo! ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; A. Onana, B. Kamara; McGinn, Tielemans, Rogers; Rashford. Allenatore: Unai Emery PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola, O. Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Aston Villa PSG streaming video, come vederla

La diretta Aston Villa PSG sarà trasmessa dalle 21.00 tramite i servizi di Sky Sport al canale 251, dove si avrà la Diretta Gol, ma anche in diretta streaming video su cellulare e tablet grazie alle piattaforme NowTv e SkyGo.

Aston Villa PSG, villans tentano la rimonta

Dopo il 3-1 della partita d’andata torna la diretta Aston Villa PSG che deciderà chi tra le due formazioni andrà in semifinale di Champions League, e dovrà poi aspettare una tra Arsenal e Real Madrid come avversaria, i parigini ovviamente partono come favoriti visto il risultato dell’andata e la rosa che oltre ad essere nettamente più ricca di qualità e lunga si è potuta riposare nel weekend visto che ha già conquistato il titolo della Ligue 1.

Dall’altra parte la squadra di Birmingham, a parte la sfida europea della scorsa settimana, non perde una partita da fine febbraio e se riuscirà ad avere la giusta spinta da parte del pubblico del Villa Park potrebbe anche cercare una rimonta, avendo anche dimostrato di poter mettere in difficoltà i francesi.

Formazioni Aston Villa PSG, probabili formazioni

Rispetto all’andata nella diretta Aston Villa PSG Unai Emery dovrà fare qualche sostituzione e proporre un 4-2-3-1 meno conservativo e più offensivo, dovendo recuperare lo svantaggio, saranno schierati quindi Martinez, Digne, Pau Torres, Konsa e Cash in difesa, Onana e Tielemans in mediana, Rashford, Rogers e McGinn sulla trequarti e Watkins in attacco.

Luis Enrique invece confermerà il 4-3-3 che ha vinto all’andata senza rischiare troppo, Donnarumma in porta, Hakimi e Nuno Mendes terzini, Marquinhos e Pacho centrali di difesa, Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz in mezzo al campo, Doué e Kvaratskhelia esterni offensivi e Dembélé al centro del tridente.

Aston Villa PSG, quote e pronostico

Per la diretta Aston Villa PSG è ovvio che i francesi partano con una marcia in più data sia dalla vittoria al Parc des Princes ma anche dalla vittoria della Ligue 1 e dal riposo concesso dalla Federazione francese che ha rinviato la partita del weekend contro il Nantes, gli uomini di Luis Enrique hanno avuto quindi 6 giorni per preparare la sfida di ritorno e riposarsi, senza dover neanche rischiare infortuni.

La vittoria del PSG comunque non ha una quota estremamente bassa ma bet365 la fissa a 2.10, la vittoria dell’Aston Villa invece è più alta ma comunque data a 3.30, non molto superiore, mentre il pareggio è pagato a 3.70 in quanto è un risultato difficile da vedere in questo tipo di partite.