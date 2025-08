Diretta Aston Villa-Roma, streaming video tv e risultato live: la Lupa scende in campo contro la sesta squadra più forte d'Inghilterra

DIRETTA ASTON VILLA ROMA (RISULTATO 0-0): PRONTI PER L’AMICHEVOLE!

Mentre la diretta Aston Villa Roma sta per cominciare, possiamo osservare che curiosamente la squadra oggi allenata dallo spagnolo Unai Emery non fa parte dell’elenco delle ben quindici formazioni inglesi che la Roma ha affrontato almeno una volta nella propria storia nelle Coppe europee. Dalle otto partite contro il Manchester United fino all’unico confronto contro il Tottenham, c’è un po’ di tutto nella storia della Roma contro il calcio inglese ma non l’Aston Villa, almeno in contesti ufficiali.

Dall’altra parte invece l’Aston Villa ha giocato solamente contro Inter, Bologna e Juventus nelle Coppe, parlando di avversarie italiane: qui è più facile trarre un bilancio complessivo, perché le partite sono in totale otto, con un bilancio leggermente negativo per la squadra di Birmingham a causa di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Ben due di queste partite sono arrivate nella scorsa Champions League, durante la quale l’Aston Villa ha giocato contro rossoblù e bianconeri. Tutto questo però serve solamente adesso per introdurci alla diretta Aston Villa Roma, poi si comincerà a giocare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ASTON VILLA ROMA: OGGI AMICHEVOLE

Scatterà alle ore 20:30 di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, la diretta Aston Villa Roma, match amichevole dei giallorossi in vista della stagione di Serie A 2025-2026 che scatterà fra una ventina di giorni. Sarà una gara senza dubbio di prestigio quella che si appresta ad affrontare la compagine allenata da Gian Piero Gasperini, un test molto importante senza dimenticare che gli inglesi sono più avanti nella preparazione, essendo la Premier League ormai quasi vicina al suo esordio.

La diretta Aston Villa Roma si giocherà in quel di Walsall, in Inghilterra, al Bescot Stadium e sarà occasione per capire lo stato di forma della Roma quando mancano esattamente 17 giorni all’esordio in campionato con il Bologna, anche perché di fronte ci sarà una squadra che ha chiuso al sesto posto il campionato passato e che giocherà in Europa League, proprio come la squadra capitolina l’anno scorso guidata da Ranieri. Per la Lupa si tratta della sesta amichevole di questa preparazione estiva, la quarta di livello se si escludono le prime due “sgambate” contro Trastevere e Unipomezia.

I giallorossi hanno poi affrontato i tedeschi del Kaiserslautern, vincendo di misura, uno a zero, quindi la vittoria contro i francesi del Cannes per 3 reti a zero, e infine il successo sempre contro una squadra francese, il Lens, per due a zero. Da segnalare che le ultime sei reti sono state siglate tutti da giocatori differenti e chissà che anche questa sera non assisteremo a qualche marcatura capitolina.

DIRETTA ASTON VILLA ROMA: DOVE VEDERE IL MATCH

Ma dove sarà visibile la diretta Aston Villa Roma, nuova attesa amichevole degli uomini di Gasperini? La partita sarà visibile in diretta video streaming su DAZN, ma bisognerà ovviamente essere dotati di abbonamento. Qualora lo foste vi basterà scaricare l’applicazione ufficiale sulla vostra smart tv, smartphone, computer o tablet (senza dimenticarsi di Xbox e Playstation) e godervi lo show.

Eventualmente potrete vedere Dazn tramite l’abbonamento a Sky (riservato sempre ai clienti), infine, tutti gli altri, potranno godersi l’incontro in leggera differita, visto che il canale Nove trasmetterà la partita a parte dalle ore 21:30, quindi con un’ora di ritardo rispetto al fischio di inizio.

Vediamo quindi le probabili formazioni, sempre da prendere comunque con le pinze quando si tratta di amichevoli estive, con la Roma che dovrebbe schierare un 3-4-21 con Dovbyk prima punta avanzata, mentre El Shaarawy e Baldanzi giocheranno sulla trequarti.

A centrocampo, Rensch e Angelino sulle due corsie con Cristiante e Koné in linea mediana a dettare i ritmi di gioco e a proteggere la retroguardia. Infine i tre difensori con Mancini in mezzo, affiancato da Celik ed Hermoso, mentre in porta ci sarà Svilar.

DIRETTA ASTON VILLA ROMA: LA FORMAZIONE INGLESE E I PROSSIMI IMPEGNI

L’Aston Villa dovrebbe replicare con un 4-4-2 con Bizot in porta, Bogard e Mings coppia di difensori centrali, mentre Cash e Digne saranno i due terzini, rispettivamente a destra e a sinistra. A centrocampo, fasce occupate da Malen e Ramsey, con Kamara e Tielemans in mezzo. Infine il duo d’attacco con Buendia e Watkins (Emery in panchina). Prossima amichevole della Roma, un’altra gara in terra inglese, il match contro l’Everton in programma già sabato prossimo, 9 agosto, alle ore 16:00, e sempre trasmesso da Dazn.

Ricordiamo che la Roma è in ritiro proprio nella terra del Re, precisamente a Burton Upon Trent, e l’ultimo allenamento si terrà venerdì prossimo, 8 agosto, in vista appunto dell’amichevole. Dopo l’8 agosto la squadra farà ritorno in Italia, a Trigoria, per gli ultimi giorni di preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. I tifosi hanno grandi aspettative in vista del nuovo campionato grazie all’arrivo di mister Gian Piero Gasperini, con la speranza che il calciomercato estivo, che si chiuderà a breve, possa regalare qualche innesto di qualità.