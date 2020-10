Diretta Atalanta Ajax/ Streaming video tv: Dea alla prova olandese (Champions League)

DIRETTA ATALANTA AJAX: CHE DEA SARÀ QUESTA SERA?

Atalanta Ajax sarà diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, ed è valida per la seconda giornata nel gruppo B di Champions League 2020-2021: al Gewiss Stadium si gioca alle ore 21:00 di martedì 27 ottobre, con la Dea che dopo aver demolito il Midtjylland all’esordio avrà la grande occasione di prendersi una seconda vittoria e portare a 6 i punti di vantaggio sui Lancieri che, almeno nella previsione della vigilia, sono la concorrente diretta per la qualificazione agli ottavi. Questo, dando per assodato che il Liverpool vinca il girone; in realtà l’Atalanta ha dato prova di potersela giocare forse anche con i Reds, e in questo momento sta forse preservando le energie per il contesto internazionale visto che in campionato ha perso due partite consecutive in casa. Gli olandesi sono come sempre una squadra giovane e costruita per crescere nel tempo e incassare, all’esordio ha comunque messo paura ai campioni d’Inghilterra pur perdendo; la diretta di Atalanta Ajax non dovrà essere presa sotto gamba dagli uomini di Gian Piero Gasperini, intanto aspettando il calcio d’inizio possiamo vedere in che modo i due allenatori intenderanno disporre i loro giocatori in campo, valutando insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA AJAX IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Ajax sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva per gli abbonati a questa emittente: nello specifico si dovranno rivolgere a Sky Sporto Uno (numero 201 del decoder) con la possibilità di attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, garantito a tutti i clienti con l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA AJAX

Per Atalanta Ajax Gasperini ha il dubbio offensivo: sicuramente ci saranno Alejandro Gomez e Duvan Zapata, dovrebbe essere titolare anche Muriel che non ha giocato sabato. Dunque un solo trequartista e due punte, a centrocampo invece torna dal primo minuto Freuler che sarà affiancato da De Roon, si rivedono anche i due imprescindibili esterni Hateboer e Gosens. In difesa dovrebbe comandare Cristian Romero; con lui Palomino a protezione di Sportiello, da definire la terza maglia che potrebbe andare nuovamente a Djimsiti, anche se Rafa Toloi scalpita dall’alto della sua esperienza.

Erik Ten Hag gioca con un trequartista, che potrebbe essere Ekkelenkamp, a supporto di un tridente offensivo nel quale Promes e David Neres possono accompagnare Tadic, che tornerebbe a fare la prima punta ed è in competizione con Lassina Traoré; dalla panchina si alzerà il veterano Huntelaar, in mezzo al campo il giovane Gravenbech fa coppia con Klaassen che è tornato a vestire la maglia dei Lancieri. La difesa dovrebbe essere fissata: in porta andrà Onana, davanti a lui i due centrali Lisandro Martinez e Daley Blind mentre ad allargarsi a sinistra sarà come sempre Tagliafico, con Mazraoui che si prenderà il posto da terzino destro.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito, per un pronostico su Atalanta Ajax, quello che è stato previsto dalle quote fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,83 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 4,00 che regola invece l’eventualità del pareggio. Il segno 2, che come sempre dovrete giocare per il successo della formazione ospite, porta in dote una vincita corrispondente a 3,80 volte la puntata con questo bookmaker.

