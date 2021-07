Diretta Atalanta Albino Gandino/ Streaming video tv: prima amichevole per la Dea

DIRETTA ATALANTA ALBINO GANDINO: PRIMA AMICHEVOLE PER GASPERINI

Atalanta Albino Gandino, in diretta dal Centro Sportivo di Zingonia, è la prima amichevole estiva per la squadra di Gian Piero Gasperini: si gioca alle ore 17:00 di venerdì 16 luglio ed è una partita comunque molto sentita, perchè sicuramente stiamo parlando di un test di metà estate ma c’è anche grande attesa per vedere all’opera una squadra che anche l’anno scorso ha fatto benissimo, chiudendo al terzo posto in Serie A e qualificandosi in Champions League per il terzo anno consecutivo.

Continua a stupire l’Atalanta, o forse oggi dovremmo dire che è diventata una grande realtà del calcio italiano; per il momento gli aggiustamenti nella rosa non ci sono e dunque Gasperini avrà a disposizione un gruppo che sarà molto simile a quello del 2020-2021, anche se qualcuno sembra destinato a partire e verrà rimpiazzato. Aspettando che la diretta di Atalanta Albino Gandino prenda il via, proviamo ora a valutare in che modo la Dea dovrebbe essere in campo leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA ALBINO GANDINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Albino Gandino non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. Non è prevista nemmeno una diretta streaming video ufficiale, di conseguenza per avere informazioni utili sulla partita amichevole dovrete rivolgervi eventualmente agli account ufficiali che la società bergamasca mette a disposizione sui social network. In particolare consigliamo di consultare – liberamente – i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ALBINO GANDINO

Nel leggere le probabili formazioni di Atalanta Albino Gandino dobbiamo considerare che il grosso dei giocatori della Dea è ancora in vacanza, avendo disputato Europei o Copa America. Gasperini opterà verosimilmente per un 3-4-1-2 con Gollini o Sportiello tra i pali, poi la difesa quasi titolare con Djimsiti e Palomino e il ritorno di Hateboer sulla corsia destra. Dovrebbero esserci occasioni concrete per Lammers e Kovalenko, che nella seconda metà dell’anno scorso – l’ucraino è arrivato a gennaio – hanno giocato pochissimo e dunque vanno a caccia di riscatto. Possibile titolare sarà anche Ilicic: lo sloveno non dovrebbe fare più parte dell’Atalanta ma la società dovrà cercare il miglior offerente, dunque è possibile che sia utilizzato in queste prime amichevoli. A rimpolpare il parco giocatori a disposizione di Gasperini saranno poi i giovani, alcuni dei quali rientrano dai vari prestiti e avranno tanta voglia di dimostrare il loro valore, per ritagliarsi eventualmente uno spazio nella prima squadra.

