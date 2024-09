Il calcio giovanile non conosce confini per noi ed ecco che vi presentiamo la diretta di Atalanta Arsenal Primavera, sfida di Youth League che comincerà oggi 19 settembre 2024 alle 14,30 e che aprirà le danze in Europa delle due squadre. Abbiamo di fronte due team che fanno della crescita delle giovanili una questione imprescindibile, la Dea infatti nel player trading è la realtà migliore del nostro campionato, i Gunners invece hanno sfornato talenti del calibro di Martinelli.

Chi vincerà oggi? Sfida equilibrata e dal difficile pronostico, forse si potrebbe puntare la bilancia a favore dei londinesi, anche se di poco. Dopotutto l’Arsenal è già abituata a questo tipo di sfide, mentre la Baby Dea purtroppo ancora no,

DIRETTA ATALANTA ARSENAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta del match tra Atalanta Arsenal Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti per l’intera Youth League. Per guardare la partita, sarà necessario avere un abbonamento Sky comprensivo del pacchetto Sport. In alternativa, chi non ha un abbonamento a Sky potrà comunque seguire l’incontro tramite NowTv, la piattaforma di streaming che consente di accedere agli stessi eventi sportivi con opzioni più versatili e flessibili.

DIRETTA ATALANTA ARSENAL PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta di Atalanta Arsenal Primavera: la baby Dea può contare su Castiello, giocatore che è cresciuto molto rispetto alla scorsa stagione e che oggi punta a mettersi in mostra. Magari con qualche gol.

Ma anche in difesa, precisamente tra i pali, abbiamo un bel talento da esporre come Pardel, polacco che nonostante qualche ingenuità data dall’inesperienza è un buon prospetto anche per la U23, anche se quest’anno continua a giocare in primavera.

ATALANTA ARSENAL PRIMAVERA: LE QUOTE

Le quote della diretta di Atalanta Arsenal Primavera invece ci mettono di fronte ad un match meno equilibrato, almeno per la Sisal: il segno 1 è quotato a 2,5 mentre il suo opposto a 1,7. Il pareggio invece è quotato a 2,3.

